高鐵南延經濟效益低？　林佳龍：從國土規劃、車流做長遠考量





▲高鐵南延議題已經吵了20多年。（資料圖／記者賴文萱攝）

記者胡順惠／台北報導

高鐵南延一直以來都是大眾關心的議題，鐵道局最新方案出爐，除了原本的燕巢案和左營案，現在再新增經火車站、機場兩案，不過卻也引發外界質疑經濟效益不高。林佳龍今日表示，目前已經在做可行性評估，要站在國土規劃及車流帶動人流金流等角度做整體評估，目前都在審查中並沒有定案。

林佳龍下午出席「第65屆航海節慶祝大會」會後受訪時表示，台灣是一個海島國家，大眾運輸必須依賴鐵道，台灣過去幾百年開發也跟鐵道發展有關，交通部希望提升環島鐵路網的功能，包含西部高鐵、東部快鐵，至於在南北連結處要用高鐵延伸還是台鐵串聯，會再就個案進行詳細評估，目前沒有定案，要尊重審查會的決定。

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▲交通部長林佳龍會後受訪。（圖／記者胡順惠攝）

林佳龍說，鐵道發展會帶動都市開發，有一定的成本效益，不完全只是興建成本，後續對城鄉及國土的發展也會起帶動作用，評估必須更全方面，高鐵南延部分，審查會有一些新的建議，交通部從善如流，目前都在審查當中。

林佳龍指出，大眾運輸都是從長遠發展，不單單只是從興建的成本考量。他舉例，就像過去蓋高速公路也會被批評，軌道建設是政府的一種投資，讓土地能利用，讓車流、物流、人流及金流暢通無阻，可以發展的利益相當大，未來交通部要推動最後一哩路，將高鐵、台鐵、捷運、輕軌串連起來。

林佳龍說，評估的時候應該要站在國土規劃、整個車流帶動部分做整體評估。至於交通部還未進行可行性評估審查，下周就將先向行政院報告，他說，都有在做可行性評估，交通部還在審查，重大政策都會跟府院做階段性說明，審查程序很嚴謹。