岐頭赤崁無障礙浮動碼頭啟用　1.15億元打造有愛海運環境

▲歧頭及赤崁浮動碼頭無障礙設施。（圖／交通部航港局）

地方中心／澎湖報導

澎湖島群眾多，往返交通主要仰賴船運，為讓長者及身障朋友都感受友善無障礙環境，交通部向行政院爭取1.15億元預算協助改善澎湖13處浮動碼頭。澎湖縣長賴峰偉今（11）日出席岐頭、赤崁友善無障礙浮動碼頭啟用典禮，透過友善無礙岸際銜接設施，提供澎湖地區居民及旅客更有愛的海運環境。

交通部航港局為推動「有愛無礙、海運友善」政策，107年協同澎湖縣政府向行政院爭取1.15億元預算，改善碼頭旅客上下船的岸接障礙問題，第一階段建置岐頭及赤崁2處浮動碼頭無障礙設施，接續將辦理桶盤、員貝等11處離島交通船碼頭岸接設施。

▲無障礙登船設施方便身障朋友及長者。（圖／澎湖縣政府）

交通部長林佳龍指示航港局及台灣港務公司，須從船舶升級、航線規劃、港埠建設及推動無障礙等層面，積極協助澎湖的發展。對此，航港局郭添貴局長表示，將汰換4艘老舊島際交通船及白沙之星（赤崁─吉貝航線）外，並規劃「藍色公路十年綜合發展計畫」，提供優質海運服務，推動離島觀光。

澎湖縣議會議長劉陳昭玲表示，澎湖海島環境，過去上、下船僅能利用階梯或木板，對長者及身障朋友非常不方便，推動「有愛無礙，海運友善」，提升澎湖友善環境及服務品質。