　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

岐頭赤崁無障礙浮動碼頭啟用　1.15億元打造有愛海運環境

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲歧頭及赤崁浮動碼頭無障礙設施。（圖／交通部航港局）

▲歧頭及赤崁浮動碼頭無障礙設施。（圖／交通部航港局）

地方中心／澎湖報導

澎湖島群眾多，往返交通主要仰賴船運，為讓長者及身障朋友都感受友善無障礙環境，交通部向行政院爭取1.15億元預算協助改善澎湖13處浮動碼頭。澎湖縣長賴峰偉今（11）日出席岐頭、赤崁友善無障礙浮動碼頭啟用典禮，透過友善無礙岸際銜接設施，提供澎湖地區居民及旅客更有愛的海運環境。

交通部航港局為推動「有愛無礙、海運友善」政策，107年協同澎湖縣政府向行政院爭取1.15億元預算，改善碼頭旅客上下船的岸接障礙問題，第一階段建置岐頭及赤崁2處浮動碼頭無障礙設施，接續將辦理桶盤、員貝等11處離島交通船碼頭岸接設施。

▲無障礙登船設施方便身障朋友及長者。（圖／澎湖縣政府）

▲無障礙登船設施方便身障朋友及長者。（圖／澎湖縣政府）

交通部長林佳龍指示航港局及台灣港務公司，須從船舶升級、航線規劃、港埠建設及推動無障礙等層面，積極協助澎湖的發展。對此，航港局郭添貴局長表示，將汰換4艘老舊島際交通船及白沙之星（赤崁─吉貝航線）外，並規劃「藍色公路十年綜合發展計畫」，提供優質海運服務，推動離島觀光。

澎湖縣議會議長劉陳昭玲表示，澎湖海島環境，過去上、下船僅能利用階梯或木板，對長者及身障朋友非常不方便，推動「有愛無礙，海運友善」，提升澎湖友善環境及服務品質。

ET快訊
《玩很大》迎5週年驚現「2大改變」　來賓有「B咖一哥」粉絲嗨
快訊／威力彩9.2億獎號來了！「今年最高頭獎」中了一秒翻轉人
即／「愛國者飛彈」張皓評走了！浴室撞頭「家屬慟拔管」　徒弟心
快訊／撞球好手張皓評浴室跌倒　顱內出血過世享年51歲
中職／味全龍選定澄清湖主場　高雄市表達歡迎

關鍵字：澎湖,賴峰偉,林佳龍,無障礙,碼頭

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

鹿谷人受夠了！南投開第一槍收「觀光稅」通過…3大景點進去就收錢

撫平南環路的月亮臉　王惠美：爭取前瞻基礎建設的經費

岐頭赤崁無障礙浮動碼頭啟用　1.15億元打造有愛海運環境

與中小學校長茶敘　林智堅要做竹市教育最堅強的後盾

民間社團捐贈桃園市政府救護車　消防局：緊急救護一大利器

FOCA馬戲團7/13演出 大家相揪香山天后宮看戲

傳愛！　李前總統民間好友賴國章伉儷捐贈醫療巡迴車

宜蘭消防員換夏季新裝　穿新式救護POLO衫舒適

科技防疫新亮點！　 環保局出動空拍機讓隱性孳生源無所遁形

影／韓市府花400萬清淤成果出爐…　神農路再度慘淹成「神農溪」

彰化幸福企業！員工平均薪資67K 每月調薪還有「7台超跑」隨便開

主人不要我了...13歲老狗遭丟路旁 「死守原地不肯走」眼淚狂流惹心碎

婆婆端芒果問「要不要配飯」加醬油　　台南老家神秘吃法！她傻眼：整我？

華晨宇哀嚎：我真的選不出來　六星選手PK《遇見》...開口跪

孫安佐狂奔甩媒體　狄鶯笑噴：我兒子太可愛了！

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

狄鶯怨媒體害慘孫安佐：他太可惜了！　回想「孫鵬跪地拜神」哽咽落淚

同事遭通緝犯拖行...台南警拔槍！　6槍擊斃「符合用槍時機」獲不起訴

21萬重機被當白牌！沿路狂被追　賓士「獵殺式」逼停...騎士嚇壞

客才裝冷氣罵不冷「這什麼東西」　家電商一看傻眼…同行保證遇過

鹿谷人受夠了！南投開第一槍收「觀光稅」通過…3大景點進去就收錢

撫平南環路的月亮臉　王惠美：爭取前瞻基礎建設的經費

岐頭赤崁無障礙浮動碼頭啟用　1.15億元打造有愛海運環境

與中小學校長茶敘　林智堅要做竹市教育最堅強的後盾

民間社團捐贈桃園市政府救護車　消防局：緊急救護一大利器

FOCA馬戲團7/13演出 大家相揪香山天后宮看戲

傳愛！　李前總統民間好友賴國章伉儷捐贈醫療巡迴車

宜蘭消防員換夏季新裝　穿新式救護POLO衫舒適

科技防疫新亮點！　 環保局出動空拍機讓隱性孳生源無所遁形

影／韓市府花400萬清淤成果出爐…　神農路再度慘淹成「神農溪」

專訪／山田孝之許願觀摩床戰現場！《AV帝王》拍這幕意外最害羞

好無聊＝陪我聊天！女生曖昧「紅綠燈暗示」曝...別再當大神木啦

蜘蛛人談戀愛了！　大街上「牽手25歲新歡」高調放閃

妳覺得妳像尤達嗎？　1年前蔡英文嚴肅否認…這次合體了！

中職／工作證來不及　放浪兄弟黑木啓司取消統一獅開球

深夜房間傳詭異怪聲…冷氣機裡「塞5條綠蛇」　男掀開看崩潰

鹿谷人受夠了！南投開第一槍收「觀光稅」通過…3大景點進去就收錢

沖繩終於有7-11了！一口氣開14間分店　填滿日本地圖上唯一留白

呼麻男偶像法庭告白：還想繼續交往　毒女友感動「當場向他求婚」

日職／張奕二軍明星賽登板　投1局飆出2次三振

地方熱門新聞

即／台南大雷雨淹水　淹半個輪胎..

香蕉煎餅大戰韓粉！廣德家被告違..

外籍女拒救 坐清水斷崖12小時..

韓市府花400萬清淤　神農路再..

騎士遭廣告招牌給擊中當場摔倒

6旬婦突衝出馬路遭混凝土車輾亡

嘉義第一代神社遺址崩裂

假冒公務機關電話詐騙層出不窮

10道宴席菜只要2000元　大..

計程車失聯2女困金針山　警救援..

小太陽志工隊義賣鬆餅捐助世展會

施工灰塵宛如沙塵暴　居民舉白布..

高市府的重點清淤　神農路仍不敵..

寶島仲夏節一覽阿里山避暑秘境

更多熱門

相關新聞

高鐵南延經濟效益低？林佳龍說話了

高鐵南延一直以來都是大眾關心的議題，鐵道局最新方案出爐，除了原本的燕巢案和左營案，現在再新增經火車站、機場兩案，不過卻也引發外界質疑經濟效益不高。林佳龍今日表示，目前已經在做可行性評估，要站在國土規劃及車流帶動人流金流等角度做整體評估，目前都在審查中並沒有定案。

郭芷嫣被免職　林佳龍：尊重長榮

林佳龍同意澎湖永安中正橋改建

柯志恩批林佳龍：安插7前官員任交通部要職

國民黨團：林佳龍把交通部當自家

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

高一兒女友懷孕　他4天當阿公

快訊／李榮浩求婚楊丞琳成功！

2房客拐走9歲女「當花童」輕生亡　孩子失蹤

即／罷韓煎餅店深夜聲明　曝精神耗弱就醫

18歲妹確定告韓粉了！粉絲血淚信讓她轉念

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！走光舊照瘋傳

即／台南大雷雨淹水　淹半個輪胎高

TWICE MINA全面中止活動！突患舞台恐慌

楊丞琳「病態愛情觀」遇到李榮浩變了

蛋殼黏整片小米！養雞人曝：不是蟲卵

村莊半夜遭襲擊　2孕婦＋8嬰孩遭切碎綁樹上

國中被班導踹頭！20年後他賞巴掌　被判刑

情侶對鏡拍照　爸放大驚見潤滑油

郭芷嫣放話「加料」懲處出爐了！

藍髮裸女闖家！他狂開39槍…12歲兒一招制服

更多

最夯影音

更多

彰化幸福企業！員工平均薪資67K 每月調薪還有「7台超跑」隨便開

主人不要我了...13歲老狗遭丟路旁 「死守原地不肯走」眼淚狂流惹心碎

婆婆端芒果問「要不要配飯」加醬油　　台南老家神秘吃法！她傻眼：整我？

華晨宇哀嚎：我真的選不出來　六星選手PK《遇見》...開口跪

孫安佐狂奔甩媒體　狄鶯笑噴：我兒子太可愛了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面