爸媽有感！準公共幼兒園1033所　全國平價教保名額多10.6個

▲108學年全國準公共幼兒園，到7月10日累計簽約數達1033園，為家長增加了10萬6千多個平價教保選擇機會。（圖／記者黃孟珍攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部今（11日）公布，截止10日，108學年全國準公共幼兒園累計簽約數已達1,033園，為家長增加了10.6萬多個平價教保服務選擇的機會，基於家長及園方詢問度高，為讓還來不及完成申請的私立幼兒園有加入的機會，教育部決定再延長申請期限至7月31日，並自7月12日起寄送少子女化對策各項協助措施宣導摺頁，讓每一位家長充分知悉相關權益。

教育部指出，準公共機制是政府與符合「合作的費用範圍」、「教師及教保員薪資」、「基礎評鑑」、「建物公安檢查」、「教保人力比」及「教保品質」等6項要件的私立幼兒園合作。準公共幼兒園是將幼兒園全學年的學費、雜費及代收代辦費(包括材料、活動、點心、午餐費)等項目加總，計算出每月平均的收費，家長每月繳費不超過新台幣4,500元，平均收費和家長繳費之間的差額，由政府直接幫忙支付給幼兒園，政府這樣的措施，能夠讓家長具體感受平價，並實質減輕家長的經濟負擔。

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▲準公共政策除了減輕家長經濟負擔外，並保障教師、教保員每月固定薪資至少2.9萬元，以穩定教保服務品質，協助私立幼兒園留才及攬才。（圖／教育部提供）

透由準公共幼兒園的加入，108學年度整體平價幼兒園比率，從公共化38.7%提高到平價教保53.8%，成長15.1%，合計提供逾31萬個平價就學機會。

教育部也說明，準公共政策除了減輕家長經濟負擔外，並保障教師、教保員每月固定薪資至少2.9萬元，以穩定教保服務品質，協助私立幼兒園留才及攬才；另108年起，教育部每年補助購置教學設施設備20-40萬元、辦理親職教育1萬元、辦理教學輔導6萬元，協助準公共幼兒園達到永續經營的目標。目前簽約園數突破1,000園，顯見準公共機制是個接地氣、友善且多贏的政策。

為讓有意願但尚未加入的私幼夥伴有機會與政府攜手合作，教育部決定，108學年的申請期限再延長到開學之前，至於開學以後，為大量減少行政作業，讓家長就學實質有感，各項幼兒就學補助透由資訊系統處理，幼兒就學情形屬性改變，均影響其請領資格及補助數額，為免影響系統作業，故不再受理申請，因此，還來不及趕在7月10日前完成申請的私立幼兒園請把握最後20天。

