課本教學生吸毒、轟趴？教育部「每天都在澄清心好累」：舉報散布謠言者

▲教育部發現有人公開散布惡意謠言，稱課本教學生吸毒雜交，已向警政署舉報。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

教育部今（10日）在臉書上指出，關於《168周報》434期（2019年6月22-28日）刊載宗教聯盟黨主席朱武獻先生調查報告稱「課本教學生吸毒雜交」，「蔡英文，你的課本教學生少量吸毒再轟趴」。教育部鄭重澄清，無論是舊課本或新課本，從未教導學生吸毒雜交 ，不實謠言請勿再傳。



教育部近日皆在臉書上澄清不實教育假訊息，昨日教育部指出，最近有許多LINE與臉書社團瘋傳「教科書教慰安婦是自願的」等錯假訊息，教育部澄清，從來沒有一本課本提及「自願」，請勿再以訛傳訛。教育部也說，面對過去歷史、人權等議題，教育部一直以來皆以最慎重的態度進行編審，所有教科書都經過無數專家編輯、審核，目標都是理解、呈現歷史原貌。最後也無奈表示，「你們的教科書到底是誰印的」。





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▲教育部指出，最近有許多LINE與臉書社團瘋傳「教科書教慰安婦是自願的」等錯假訊息，教育部澄清，從來沒有一本課本提及「自願」，請勿再以訛傳訛。（圖／教育部提供）

教育部今天又再次指出，性別平等教育法實施至今已屆十五週年，目的在讓孩子尊重了解差異、防止歧視霸凌。但近來，許多惡意錯假訊息在媒體、網路上流竄，無論部內同仁與第一線教育工作人員如何努力澄清闢謠，惡意攻擊仍未停歇，教育部決定對公開造謠者進行舉報，以正視聽，並再次嚴正聲明：



1. 教育部有責任捍衛每一個第一線專業教育工作者的努力與尊嚴，並慎重澄清教育現場並無散布謠言者所述不當的性別平等教育內容。



2. 站在教育工作者的立場，教育部有責任導正視聽，性別平等教育不應該淪為政治操作手段，進而散布謠言影響社會秩序。



3. 教育部主張性別平等教育目的在教會孩子了解尊重，防止霸凌歧視。教科書都經過無數次教育專家嚴謹的編輯審查，讓孩子在每個不同的階段接受適合他們的教育，是保護自己，不因自己的樣子受歧視霸凌，打造每一個孩子都能快樂學習的友善校園。

教育部也再次喊話，停止散播惡意性平教育假訊息、教育工作者的努力與專業不容抹滅。最後也默默表示，「小編心好累，每天都在澄清，小編比較想分享快樂分享愛， 請每天放錯假消息的人高抬貴手哭哭」。



