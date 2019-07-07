不借錢就放火燒！南港縱火犯凌晨點燃騎樓紙箱…機車行慘遭殃

記者孫于珊／台北報導

台北市南港區6日凌晨2時56分竟有一名縱火犯出沒！男子因沒錢心情鬱卒，在路上走一走突然萌生「放火」念頭，便拿出打火機縱火，火勢悶燒到一旁機車行，消防隊員迅速到場撲滅，所幸無人受傷，警方也在7日上10時逮到這名縱火嫌犯，全案依公共危險罪函送士林地檢署偵辦中。

▲南港區出現一名縱火犯！因借不到錢就放火燒店。（圖／民眾提供）

警方調查，40幾歲無業男子有抽菸習慣，6日凌晨在玉成街與八德路四段路口縱火，監視器畫面中，男子在騎樓晃一晃後，就掏出隨身攜帶的打火機，燃燒騎樓上放置的紙箱，火焰瞬間燃起，並延燒到旁邊的2層樓鐵皮機車用品店。消防隊員接獲民眾報案後，趕抵現場即將惡火撲滅。

▲男子不滿借不到錢就縱火，機車行遭波及。（圖／翻攝自爆料公社二館，下同）

南港分局迅速調閱相關資料及訪查民眾，於7日上午查獲嫌疑人，男子當時情緒不穩，供稱因和資源回收者借不到錢，心情不好才憤而縱火，機車行則慘遭無故波及，財損部分尚在評估。詳細起火原因目前由消防局調查。

▼消防隊員趕抵現場撲滅火勢。（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

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