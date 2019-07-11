農舍爆違建「沒人檢舉」6天嘸人勘查　韓國瑜：沒特權、禁得起檢驗

記者李唯甄、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜和妻子李佳芬在雲林的「農舍」，日前被踢爆是違建加蓋，事後李佳芬火速找人拆屋，《ETtoday新聞雲》記者也到場直擊怪手拆除狀況，但如今6天過去，卻不見雲林縣府相關單位到場會勘查證，對此，韓國瑜受訪強調「禁得起檢驗、不會有任何特權」，李佳芬也發聲明表示「如有任何違建疑慮、都願意配合拆除」。

▲李佳芬農舍拆除狀況。（空拍圖／記者李忠憲翻攝）

李佳芬名下雲林縣古坑鄉的房產，日前遭踢爆是農舍且有違建加蓋，事發後李佳芬火速主動拆屋，但媒體又進一步報導，指這棟農舍建物外觀跟以前不同，雲林縣長張麗善曾稱「絕對依法行政」；然而6天過去，都不見縣府相關單位到場會勘，雲林縣議員江文登批評，沒有人舉報就不去查，全台的民眾都看到了媒體的報導，難不成這都不算是「檢舉」？

▲韓國瑜強調自己不會有特權、「禁得起檢驗」。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜11日受訪時被問到「農舍和以前似乎長得不一樣？」，他回應「我們現在就是一個籃球架，不是籃球場，一個籃球架、就把它拆了」，如果外界對這棟建築物有不同意見，最後還是要回歸雲林縣政府，他們會探勘。韓國瑜強調，「那籃球架就是一個丟球的籃球架、就拆掉，剩下我們就等雲林縣政府的會勘。」，「我們禁得起檢驗，不會有任何特權」。

李佳芬則發出4點聲明回應：

1. 這間房子是民國88年完工，我本人於91年向原住戶購買。是我買的，不是我蓋的。

2. 主建物合法購買登記，使用執照完全沒問題。買了之後增建是為了給小朋友作運動場地，因發現可能涉及違建，我們已經主動雇工拆除。

3. 我們願意配合縣府會勘，如果有任何違建疑慮，我們也都願意配合拆除。一切以合法為唯一標準。

4. 如果主建物不是違建，那麼就請雲林縣政府盡快認定，而且對外公布。

▲李佳芬農舍拆除狀況。（空拍圖／記者李忠憲翻攝）