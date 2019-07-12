韓冰回台放暑假「一周就想走」　李佳芬崩潰：我不是鋼鐵人

▲李佳芬說，自己不是鋼鐵人，比起現在的生活，更想要平淡自在。（合成圖／ETtoday資料照、韓冰臉書）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜、市長夫人李佳芬最近陷入「農舍違建」風波，恰好女兒韓冰也在這時放暑假返台。李佳芬11日晚間淚崩表示，自己不是鋼鐵人，比起現在的生活，自己更想要平淡自在。李佳芬說，韓冰回台後，第一句對自己說的就是「辛苦了」，「她說，我才回來一個禮拜，我就受不了了，妳這麼久，這個日子怎麼過下去？」

李佳芬10日晚間接受TVBS節目《國民大會》專訪。對於不斷衍生的農舍風波，李佳芬說，這項議題其實是被有心人操作，以「切香腸」的方式拋出各種質疑，「就是一件一件切，其實他剛開始說，我的農舍是不合法，那就說那個土地不到750坪。」

李佳芬說明，她在雲林的農舍是民國88年建成的，當時還沒有《農發條例》，因此沒有750坪的爭議。此外，她提到，當時的仲介也向她保證「不是農民也可以買」。

她表示，購買來的農舍裡，有許多東西是既成的，她們只有增設運動場，但後來認為「不太妥當」，所以決定拆除，可是拆到一半，「我就不知道為什麼大家都跑來了。」

▼李佳芬說，農舍建成的時候，並沒有農發條例。（空拍圖／記者李忠憲翻攝）



李佳芬提及，她常向丈夫訴苦，自己不是鋼鐵人，很難承受目前受到的壓力，如果能夠重新選擇，寧願回到原點，連「高雄市長」也別選了，「如果知道一路要這樣子下來，我寧願回到一個單純的生活，我本來就是想要退休的人。」

至於韓國瑜「Yes I do！」的發言，李佳芬強調，韓在事前從未向她提過，讓她「有點生氣」，「我就看到報紙上他講這樣子，後面接一句說，男人這樣決定，太太就要跟著走，我心裡想，我可不可以走岔路啊！」

對於雲林造勢「哭泣哽咽」的原因，李佳芬說，當時回到自己的故鄉，面對鄉親時，常常聽到「你回來娘家，不用怕」的支持，才讓她一時難隱激動情緒，當場落淚，「我好像看到自己的母親，好像受的委屈都可以在自己的媽媽面前，我就可以展現出來。」

▼李佳芬在雲林造勢時淚崩。（圖／ETtoday攝影中心攝）



不過，她也認為，韓有說不出的壓力，因為韓面對著眾人的愛戴，「我真的面對這樣的情況，其實是有點無言。」至於主持人問「有沒有想勸退韓的念頭」，李佳芬回應，韓已經承受了很大的壓力了，自己不能「再給他壓力」。

此外，李佳芬提到，韓冰回國以後，對自己講的第一句話就是「媽媽，你好辛苦喔」，「她說，我才回來一個禮拜，我就受不了了，你這麼久，這個日子怎麼過下去？」至於「透過何種管道舒壓」，李佳芬說，她會每天賦予自己「正能量」，想想安置機構裡面的人，安慰自己「應該會比他們好吧」。

▼李佳芬提到，韓國瑜已經揹了太多壓力，自己不能「再給他壓力」。（圖／ETtoday攝影中心攝）

