　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓冰回台放暑假「一周就想走」　李佳芬崩潰：我不是鋼鐵人

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼李佳芬、韓冰。（合成圖／ETtoday資料照、韓冰臉書）

▲李佳芬說，自己不是鋼鐵人，比起現在的生活，更想要平淡自在。（合成圖／ETtoday資料照、韓冰臉書）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜、市長夫人李佳芬最近陷入「農舍違建」風波，恰好女兒韓冰也在這時放暑假返台。李佳芬11日晚間淚崩表示，自己不是鋼鐵人，比起現在的生活，自己更想要平淡自在。李佳芬說，韓冰回台後，第一句對自己說的就是「辛苦了」，「她說，我才回來一個禮拜，我就受不了了，妳這麼久，這個日子怎麼過下去？」

李佳芬10日晚間接受TVBS節目《國民大會》專訪。對於不斷衍生的農舍風波，李佳芬說，這項議題其實是被有心人操作，以「切香腸」的方式拋出各種質疑，「就是一件一件切，其實他剛開始說，我的農舍是不合法，那就說那個土地不到750坪。」

李佳芬說明，她在雲林的農舍是民國88年建成的，當時還沒有《農發條例》，因此沒有750坪的爭議。此外，她提到，當時的仲介也向她保證「不是農民也可以買」。

她表示，購買來的農舍裡，有許多東西是既成的，她們只有增設運動場，但後來認為「不太妥當」，所以決定拆除，可是拆到一半，「我就不知道為什麼大家都跑來了。」

▼李佳芬說，農舍建成的時候，並沒有農發條例。（空拍圖／記者李忠憲翻攝）

▲李佳芬農舍拆除狀況。（空拍圖／記者李忠憲翻攝）

李佳芬提及，她常向丈夫訴苦，自己不是鋼鐵人，很難承受目前受到的壓力，如果能夠重新選擇，寧願回到原點，連「高雄市長」也別選了，「如果知道一路要這樣子下來，我寧願回到一個單純的生活，我本來就是想要退休的人。」

至於韓國瑜「Yes I do！」的發言，李佳芬強調，韓在事前從未向她提過，讓她「有點生氣」，「我就看到報紙上他講這樣子，後面接一句說，男人這樣決定，太太就要跟著走，我心裡想，我可不可以走岔路啊！」

對於雲林造勢「哭泣哽咽」的原因，李佳芬說，當時回到自己的故鄉，面對鄉親時，常常聽到「你回來娘家，不用怕」的支持，才讓她一時難隱激動情緒，當場落淚，「我好像看到自己的母親，好像受的委屈都可以在自己的媽媽面前，我就可以展現出來。」

▼李佳芬在雲林造勢時淚崩。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲▼韓國瑜雲林斗六造勢，李佳芬致詞。（圖／ETtoday攝影中心攝）

不過，她也認為，韓有說不出的壓力，因為韓面對著眾人的愛戴，「我真的面對這樣的情況，其實是有點無言。」至於主持人問「有沒有想勸退韓的念頭」，李佳芬回應，韓已經承受了很大的壓力了，自己不能「再給他壓力」。

此外，李佳芬提到，韓冰回國以後，對自己講的第一句話就是「媽媽，你好辛苦喔」，「她說，我才回來一個禮拜，我就受不了了，你這麼久，這個日子怎麼過下去？」至於「透過何種管道舒壓」，李佳芬說，她會每天賦予自己「正能量」，想想安置機構裡面的人，安慰自己「應該會比他們好吧」。

▼李佳芬提到，韓國瑜已經揹了太多壓力，自己不能「再給他壓力」。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲▼韓國瑜花蓮東大門造勢（圖／ETtoday攝影中心攝）

ET快訊
結婚5天！她感冒就醫「確診血癌」　丈夫一聽立刻失聯
捷運睡醒眼前「硬挺OO」...她PO影片轟噁心！網酸：女生激

關鍵字：韓國瑜,高雄市長,李佳芬,韓冰,農舍,2020大選

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓冰回台放暑假「一周就想走」　李佳芬崩潰：我不是鋼鐵人

快訊／蔡英文創歷任總統紀錄　過境紐約出席友邦駐聯合國常任代表酒會

坪林戲水意外8獲救1失蹤　侯友宜海外指示全力搜救

考察最幸福國度！侯友宜率隊抵首站芬蘭：將北歐四國政策帶回新北

高鐵南延案新設高雄車站、小港機場　韓國瑜：發財路先通

罷韓煎餅復活！　「1日限定、價格自訂」百份賣完為止

「富人多繳稅全民都受惠」　郭台銘：打造為富有仁社會

妳覺得妳像尤達嗎？　1年前蔡英文嚴肅否認…這次合體了！

影／兩人意外合體！和韓國瑜聊到一半拿出小本子寫...王金平：約了另一個約會

農舍爆違建…李佳芬4聲明滅火　結果出爐「確定也違建」

夥伴離世！無助奶貓趴路中央守護　他心疼問要養你？喵秒爬身上：要~

21萬重機被當白牌！沿路狂被追　賓士「獵殺式」逼停...騎士嚇壞

李榮浩求婚楊丞琳成功！！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」閃爆了

湯姆霍蘭德「花式」愛心放送！！　要求記者會關燈：狂用閃光拍我

超詭異阿嬤香皂、蛇牌爽身粉 網紅推9樣泰國藥妝店必買清單

小S怒嗆「你也不提早跟我講」　工作人員回嘴...結局神翻轉

李榮浩楊丞琳合體就放閃！　「小巨蛋世紀之吻」太甜了❤

無照男國道自撞「串供對話」曝光　找友揹鍋狂跳針：等下說你開的...

每喝必拉？網認證治便秘良伴　解析早餐店奶茶的「通腸」真相

林威廷再見保送　富邦8比7氣走桃猿下半季4連勝｜7/10 Lamigo桃猿 VS 富邦悍將

韓冰回台放暑假「一周就想走」　李佳芬崩潰：我不是鋼鐵人

快訊／蔡英文創歷任總統紀錄　過境紐約出席友邦駐聯合國常任代表酒會

坪林戲水意外8獲救1失蹤　侯友宜海外指示全力搜救

考察最幸福國度！侯友宜率隊抵首站芬蘭：將北歐四國政策帶回新北

高鐵南延案新設高雄車站、小港機場　韓國瑜：發財路先通

罷韓煎餅復活！　「1日限定、價格自訂」百份賣完為止

「富人多繳稅全民都受惠」　郭台銘：打造為富有仁社會

妳覺得妳像尤達嗎？　1年前蔡英文嚴肅否認…這次合體了！

影／兩人意外合體！和韓國瑜聊到一半拿出小本子寫...王金平：約了另一個約會

農舍爆違建…李佳芬4聲明滅火　結果出爐「確定也違建」

亞洲唯一「沒機場」國家　這裡「國土被吞＋人才出走」無限輪迴

快訊／遇「強烈亂流」飛撞天花板35傷　加拿大航空班機急降檀香山

世大運／中華女排遭阿根廷逆轉1比3吞敗　本屆第12名作收

韓冰回台放暑假「一周就想走」　李佳芬崩潰：我不是鋼鐵人

泰國普吉熱血新玩法　奢華訓練營AKA體驗正統泰拳、綜合格鬥

40年首見！300尾高級「拉崙」入雙心石滬　鄉民驚喜狂撈發大財了

台中夫妻抱2兒外送Uber Eats？他心酸一張照嘆「在台灣活著好辛苦」

每天睡滿7小時最瘦！前台大醫師「2年瘦15公斤」…腰圍少8公分

殘酷真相！真有錢人連「環遊世界」都覺得無聊　中文系生樂觀面對：我窮得快樂

世大運／複合弓陳界綸、陳怡瑄　射進混雙金牌戰

電動機車消費者意見調查(限18歲以上)

根據經濟部工業局「電動機車產業網」資料顯示，過去五年消費者購買電動機車數量每年都呈現倍數成長，顯示一般民眾對於電動機車的接受度已大幅提高。那麼消費者對於電動機車的看法如何？《ETtoday 新聞..

男搭計程車「盧小小」質疑路線　瞎扯是立委弟...飆國罵暴打運將！

政治熱門新聞

立委挺「被霸凌18歲女學生」：..

罷韓煎餅復活　只賣1天價格自訂

李佳芬4聲明滅火　結果「確定違..

罷韓煎餅店不能賣了　業者爆「房..

高鐵南延新增高火、小港機場　韓..

職系整併　高普考刪除16類科

蔡英文創歷任紀錄　出席友邦駐聯..

國稅局查水錶　罷韓煎餅店補辦營..

和韓聊拿本子寫王金平約另個約會

鍾小平：韓國瑜託人勸「會改革」

郭台銘：富人多繳稅　全民都受惠

蔡英文遇到間諜尤達！　幸好特勤..

即／IDF戰機疑機械故障！　迫..

韓冰回台一周就想走　李佳芬崩潰..

更多熱門

相關新聞

高鐵南延新增高火、小港機場　韓：樂觀

針對高鐵向南延伸屏東，預計將增設高雄火車站以及小港機場兩站等議題，高雄市長韓國瑜聽聞後表示樂觀其成，相信對高屏地區的發展都有正面幫助，這也有「發財路先通」的意義。

罷韓煎餅復活　只賣1天價格自訂

郭台銘：富人多繳稅　全民都受惠

和韓聊拿本子寫王金平約另個約會

李佳芬4聲明滅火　結果「確定違建」

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

村莊半夜遭襲擊　2孕婦＋8嬰孩遭切碎綁樹上

新婚嫩妻確診血癌　丈夫一聽立刻失聯

高一兒女友懷孕　他4天當阿公

他嘆借5千…友還4985！真相反轉

具惠善爆肥13公斤！「都是因為安宰賢」

柯P箭在弦上 定調8月宣布參選

深夜房間怪聲　冷氣機裡藏5條蛇

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光

法越混血辣媽賣淫　只為獨養3歲兒

玩滑水道！他一衝下來心臟停了⋯

《玩很大》迎開播5週年！驚現「2大改變」

清純女星「劇組全是表哥表弟」！藝人男友噴綠光偷哭

孫協志離婚後爆秘戀　夏宇童回應了

南台連10天灌豪雨！一周降雨區出爐

丫頭飲料賣到日本忙翻：演藝圈掰掰

更多

最夯影音

更多

夥伴離世！無助奶貓趴路中央守護　他心疼問要養你？喵秒爬身上：要~

21萬重機被當白牌！沿路狂被追　賓士「獵殺式」逼停...騎士嚇壞

李榮浩求婚楊丞琳成功！！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」閃爆了

湯姆霍蘭德「花式」愛心放送！！　要求記者會關燈：狂用閃光拍我

超詭異阿嬤香皂、蛇牌爽身粉 網紅推9樣泰國藥妝店必買清單

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面