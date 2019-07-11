全世界僅9人！台女警曾馨儀獲「國際女警協會傑出表現獎」





▲曾馨儀工作表現優異，獲國際女警協會傑出表現獎，刑事局長黃明昭頒獎表揚。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

很厲害！刑事警察局國際刑警科偵查員曾馨儀工作表現優異、榮獲國際女警協會（International Association of Women Police，IAWP）「傑出表現獎」（Excellence in performance），IAWP年度表揚獎每年共遴選全世界自由民主國家執法人員，全世界總共僅有9名得獎人，該獎項區分為年度模範警察獎等9項類別，曾員是台灣第一位獲此殊榮的女警官。

曾員因在打擊跨國犯罪上有傑出表現，她曾與歐洲刑警組織Europol合作破獲羅馬尼亞電詐案、與澳洲聯邦警察合作緝捕東南亞毒販、與泰國皇家警察共同破獲詐欺車手案等，讓國際社會看見台灣女警堅強實力，展現台灣在打擊跨國犯罪的優異成就。

曾馨儀為中央警察大學第76期畢業，2014年從北市警局調任至刑事警察局國際刑警科服務，曾員虛心學習各種外勤、國際犯罪偵查技巧，加上優異的外語能力，經常與其他國家執法機關合作。曾員將於今年9月前往IAWP組織舉辦的美國阿拉斯加世界年會，與其他得獎者一同上台接受表揚，讓台灣女警的軟實力被世界看見。



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