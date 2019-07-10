30警8車夾擊「前後拉雞爪釘」防逃　陳宏宗密室狂轟5槍插翅難逃

▲專案小組成功包夾槍擊要犯陳宏宗，雙方駁火，陳當場死亡。（圖／記者張君豪翻攝）

記者李忠憲／台中報導

刑事局中部打擊犯罪中心緝捕槍擊要犯陳宏宗，經掌握他行蹤，專案小組10日凌晨出8車30人圍捕，在雙方近距離駁火時，平安脫身，並將頭部及腿部中彈的陳男拖出，最後因頭部傷勢過重，當場死亡。中打表示，這要歸功於專案小組2周以來的縝密規畫行動，並持續模擬演練。

中打偵六大隊大隊長蔡燕明表示，槍擊要犯陳宏宗因犯下2起槍擊案逃逸，擁槍自重的他四處逃竄。在檢察官指揮下，專案小組在約2周前掌握到陳嫌行蹤，出沒在嘉義大埔山區，經研判屆時現場會有警匪駁火情況，立刻研擬攻堅行動的規畫配置。

▲專案小組經2周分配規劃任務並模擬演練，平安完成緝捕任務。（圖／記者李忠憲攝）

蔡燕明說，攻堅現場第1線規劃4輛車：1輛大貨車，車上1人；1輛貨車，車上7人；另有2輛一般車輛，車上分別有4人。另外，攔截點前、後方設有雞爪釘，堵住去路，各2車7人，7人中有2名維安，負責第2線攔截，其他指揮官等人則在制高點負責指揮監控。

▲專案小組凌晨包夾陳宏宗，當場駁火。（圖／記者李忠憲翻攝）

他表示，專案小組見陳嫌的車突然停下，第1輛大貨車立刻上前從陳嫌的車前方攔住，第2輛貨車則從後方將他堵住，接著3、4車則分別包夾2側。同時，兩車車上的幹員立刻帶手盾，一人擊破玻璃，一人開車門將人拉出。

豈知，陳嫌在破窗時就從裡面開了5槍，幹員也立刻還擊，維安開1槍，中打2人各開1槍。幹員接著將車門打開，拖出陳嫌。當時發現頭部、左腿有中彈，但還有呼吸心跳，當場制伏上銬，並叫救護車。但約莫10分鐘後，陳嫌就失去生命徵象，消隊到場後確認已明顯死亡，沒有送醫。

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