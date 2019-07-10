圍捕「六指賭魔」險遭子彈爆頭　「完整準備」特勤隊員躲過死神

記者李忠憲／台中報導

刑事警察局長黃明昭10日到中部打擊犯罪中心，探視嘉義緝捕槍擊要犯陳宏宗意外受傷的保一維安特勤隊許仁鴻，並與警政署共同頒發慰問金。黃明昭表示，任務能圓滿主要是一次次的模擬演練加上支援人手充足，才能確保同仁安全。

▲刑事局長黃明昭慰問受傷特勤許仁鴻。（圖／記者李忠憲攝）

刑事局中部打擊犯罪中心10日嘉義追捕槍擊要犯陳宏宗，雙方當場駁火，陳嫌開5槍，警方開3槍，陳腳部及頭部各中1槍，當場死亡。而保一維安特勤隊許姓警員全副武裝前往支援時，險遭陳嫌打中頭部，子彈擦過左前額，經送醫後，幸僅頭皮些許擦傷紅腫，治療後就離院。

▲保一特勤許仁鴻執行任務時，遭子彈擦過左額頭，所幸只有輕傷。（圖／記者李忠憲攝）

刑事警察局長黃明昭與警政署駐區督察吳啟瑞，中午到刑事局中打，分別頒發3000元及2000元慰問金給許姓警員，並關心許員傷勢及了解現場發生過程。

▲▼刑事局長黃明昭(上)與警政署駐區督察吳啟瑞頒發慰問金給許仁鴻。（圖／記者李忠憲攝）

▲受傷特勤許仁鴻撥開頭髮讓長官檢視傷勢。（圖／記者李忠憲攝）

現場談起過時，許員表示，專案小組在前一晚就做好完全規劃與準備，要行動時，先用貨車往陳嫌的車前方切進去。陳嫌遭擋住後，立刻倒車，專案小組後方車見狀再往前將他的車包夾。幹員見他動彈不得，立刻持盾牌、破壞器材直接上前破窗，接著雙方就開始開槍。

刑事局長黃明昭說，攻堅行動其實是經過一次次的模擬演練，並明確賦予每一車的任務，才能如此完美收場。今天台北也支援8名鎮暴隊，人手充足，也能確保執勤同仁安全。

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