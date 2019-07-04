22歲女警遭撞飛2公尺高「截肢」！超速男被判6月…她被迫困內勤崩潰

▲張男超速撞上追捕逃逸騎士的吳姓女警。（圖／東森新聞）



記者鄒鎮宇／綜合報導

彰化縣和美警分局一名22歲吳姓女警為追捕逃逸的違規機車，在轉彎時遭到直行的張姓駕駛超速撞上，當場噴飛2公尺高，事後也右膝以下截肢，休息近1年後僅能做內勤工作。彰化地院審理後，認定張男超速、反應不及也沒有和解，依過失傷害致重傷害罪判6月徒刑，全案可上訴。

判決書指出，吳姓女警2018年8月7日中午11時騎警用機車執勤時，發現一名騎士違規闖紅燈，立刻開啟警示燈及警報器，並按喇叭示意對方停車；沒想到，該輛機車不但不停還逃給警察追，在行經彰美路四段左轉孝德路時，被駕駛自小客車的張男撞上。

▲吳女被撞後，右膝以下截肢。（圖／翻攝自葉毓蘭臉書）



▲吳警不服法院判決，決定上訴。（圖／東森新聞）



影像中可以看到，吳女被撞飛後在空中旋轉2圈落地，機車近乎全毀，可見撞擊力道之大；送醫後雖救回一命，但右膝以下也因傷重而截肢，受傷後休息至2019年6月30日，已於本月1日從回崗位，但僅能在內勤服務，無法再出外勤任務。

彰化地院認為，張男行駛時前方皆無障礙物，視線可見車前狀況，雖辯稱沒有聽到警笛聲，但勘驗員警的密錄器，確實可以聽見警鳴聲大作；另外，路上其他用路人皆禮讓員警用車，可見張男確有過失又未和解，依過失傷害致重傷害罪判6月徒刑，全案可上訴。

吳姓女警聽到判決後非常失落，不願受訪，便請同事代為表達不滿。彰化縣警局公關科長林呈祥表示，張男超速又沒跟她達成和解，對於判決結果非常不滿，也確定將上訴。