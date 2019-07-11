影／郭芷嫣放話「加料」遭長榮開除　工會全力挺：將提供法律救濟

記者賴文萱／台北報導

長榮空服員郭芷嫣在LINE私人群組放話「電爆」、「加料」，長榮航空11日上午召開人評會正式決定對郭祭出免職處分。對此，桃園市空服員職業工會也發出聲明，認為長榮將郭芷嫣個人私下言行舉止過度檢視和放大，將限縮員工的言論自由和隱私，工會將全力協助郭進行後續法律和各種救濟管道。

▲長榮空服員郭芷嫣遭長榮免職，工會力挺會提供法律救濟。（資料照／記者林敬旻攝）

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桃園市空服員職業工會表示，郭芷嫣是空服員工會重要的幹部，長榮分會運作的三年間，她不管是在機上受辱事件中，爭取改善長榮航空的管理文化和建立性別友善的工作環境，以及其他會員權益和工運議題，甚至到這次的罷工，芷嫣始終都站在工會和會員的最前面。

工會表示，郭芷嫣7月7日在空服員同事間私人群組的發言固有不當，然而觀察其完整對話脈絡，僅為同事間開玩笑的發言，並無實際霸凌、影響飛安之意圖和作為，她本人在對話最後也有表示並不認同霸凌、影響飛安之意圖和作為，並也公開發聲明道歉，日後將遵循工會方針，深切檢討自身言行。

工會說，郭芷嫣更無散布自身發言之意圖和行為，是遭到截圖外流、片面解讀，導致社會誤解，引起相關爭議和疑慮，不應對郭芷嫣個人私下言行舉止，過度檢視和放大。

▲桃空職工強調，將全力協助郭芷嫣進行後續法律和各種救濟管道。（圖／記者季相儒攝）

針對郭芷嫣私人群組失言遭截圖外流一事，長榮航空公司7月11日人評會，直接予以兩大過免職處分，工會強調，不僅是對郭芷嫣個人私下言行舉止，過度檢視和放大，將限縮員工的言論自由和隱私，更有因其工會幹部身分、積極參與工會活動之故而放大懲處的疑慮，工會將全力協助郭芷嫣進行後續法律和各種救濟管道，支持本會幹部和會員之權益繼續走下去。

長榮空服員郭芷嫣先前在LINE私人群組放話「電爆」、「加料」，因言論涉及霸凌及影響飛安疑慮，長榮航空將她暫調地面勤務，並啟動內部調查程序。10日在完成約談後，長榮航空11日上午召開人評會正式決定對郭的處分。據了解，會後已決定直接將郭免職，依規定有14天申訴期。

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