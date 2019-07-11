快訊／郭芷嫣放話「加料」懲處出爐　長榮決議直接開除免職

▲長榮空服員郭芷嫣被爆出「電爆」、「加料」 說，長榮航空11日召開人評會決議對郭的處分。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

長榮空服員郭芷嫣在LINE私人群組放話「電爆」、「加料」，因言論涉及霸凌及影響飛安疑慮，長榮航空將她暫調地面勤務，並啟動內部調查程序。10日在完成約談後，長榮航空11日上午召開人評會正式決定對郭的處分。據了解，會後已決定直接將郭免職，依規定有14天申訴期，桃園市空服員職業工會則在等待郭從長榮出來後，才一併對外說明。

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▲▼郭芷嫣在LINE群組發表霸凌、加料言論被截圖外流，引發爭議。（圖／翻攝自PTT）

郭芷嫣在LINE私人群組中的對話截圖日前遭外流，其中含有涉及霸凌及在機長食物中「加料 」等影響飛安疑慮的內容，長榮航空認為茲事體大，必須慎重處理，隨即啟動內部調查程序。長榮航空10日已完成約談，郭認了截圖內容是本人所言。針對「加料」等言論，長榮航空也已向警方報案，全案進入司法調查程序。

▲長榮朱姓機師發文要空服員送「特別餐」給反罷工者，遭長榮祭出兩大過並免職。（圖／翻攝自PTT）

日前長榮一位朱姓機長在個人臉書公開唆使空服員「我辛苦的妹妹們，現在抨擊你們的人，都記下來，以後記得有special meal（特別餐）要送上」。因行為嚴重違反公司飛航員管理辦法，包括煽動他人企圖加害公司員工、危害飛安並損害公司形象，經紀律評議委員會討論後，長榮也祭出兩大過處分，將他開除。