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影／長榮發聲明曝「開除郭芷嫣」完整原因　還會繼續訴追法律責任！

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記者賴文萱／台北報導

長榮空服員郭芷嫣在LINE私人群組放話「電爆」、「加料」，長榮航空11日上午召開人評會正式決定對郭祭出免職處分。長榮航空也對此事件發出聲明，強調已就相關事證充分討論，除免職外，會持續訴追不當言行所涉的法律責任。

▲▼長榮空服員罷工，桃園市空服員職業工會幹部郭芷嫣。（圖／記者李毓康攝）

▲長榮空服員郭芷嫣因放話加料、霸凌等言論遭開除，長榮表示，會持續訴追不當言行所涉的法律責任。（圖／記者李毓康攝）

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長榮航空表示，對於郭姓空服員在Line群組對話中，揚言對機長的餐點「加料」事件十分重視，昨（10）日已召開事件調查會議，由郭姓空服員完整說明事件原委，復於今（11）日召開人事評議委員會就本案相關事證充分討論後，決議予以免職處分，另將持續訴追郭員不當言行所涉之法律責任。

空服員為旅客在飛航安全上高度信賴與仰賴之專業人員，長榮航空表示，郭姓空服員身為副事務長，對飛航安全要求與維護，理應更為熟稔與重視，但其卻於LINE群組內提及要對機長的食物「加料」，此行為嚴重影響機艙秩序及飛航安全作業程序，更造成旅客及本公司機師之恐懼，長榮航空已將相關事證交由警方後續調查。

▲▼PTT上流傳空服員工會代表疑似霸凌的發言截圖。（圖／翻攝自PTT）

▲▼郭芷嫣在LINE私人群組的對話遭外流，長榮在召開人評會後決議開除。（圖／翻攝自PTT）

▲▼PTT上流傳空服員工會代表疑似霸凌的發言截圖。（圖／翻攝自PTT）

此外，郭姓空服員LINE群組中以「我一定電啊，我們在外面曬17天，爭取到的他們都有欸」、「不電落跑的電誰」、「中途跳船的，電爆」等字眼，揚言霸凌未曾參與罷工或中途結束罷工之同仁，致使其他工作同仁心生畏懼，深怕於工作時遭郭姓空服員或認同其想法之人給予不利對待或人身侵害。

長榮航空經人事評議委員會討論決議，認為郭姓空服員之言行已明顯違反公司客艙組員管理辦法相關規範，對公司員工有職場上不法侵害之可能，更涉犯民用航空法及刑法之相關規定，違規情節重大，因此予以免職處分，即刻起生效，依公司規定郭員可在14天內提出申訴。

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關鍵字：長榮航空,長榮航空空服員,桃園市空服員職業工會,空服員罷工,長榮罷工,郭芷嫣

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