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富邦媒新總座谷元宏上任滿月　momo緊密串聯台灣大發揮綜效

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富邦媒新總座谷元宏（圖／記者洪菱鞠攝）

▲富邦媒新總座谷元宏上任後，表示將積極運用新科技與大數據提升消費服務體驗。（圖／記者洪菱鞠攝）

記者洪菱鞠／台北報導

富邦媒日前由董事會通過委任谷元宏接掌momo總經理一職，6月上任迄今已屆滿一個月，新經營團隊同時迎來618年中大促，活動當日業績年成長近8成，同步推升6月份全公司合併營收約新台幣40.3億元，年增30.6%；谷元宏表示，接下來將積極運用新科技與大數據，提升消費體驗。

谷元宏過去在電信及IT產業擁有豐富專業經驗，在加入momo之前，他曾於台灣大哥大服務長達14年，期間擔任過副營運長，負責行動上網及固網的產品開發營運，2014年起於台灣大商務長一職後，則是推動包括myVideo、myMusic、myBook、myfone購物以及首創門號搭配家電自由選等線上服務。

谷元宏說，過去他在電信業待了20年左右，來到電子商務領域後，觀察到電商從早期只賣標準式產品，到現在商品種類涵蓋生活大小事各個面向，整體產業趨勢往上、甚至呈現高速成長狀態，極具發展性，只是電商在零售業佔比仍小，未來要做好電商的話，「科技應用」、「強調服務」這兩件事很重要，因為消費者已經不只是在網路上買東西，而是會選擇要跟誰買。

今年5月底啟動的台灣大myfone到店取貨計畫，就是momo提升服務力的策略之一，除了一般宅配、超商取貨，在新增台灣大近800家門市也可取貨後，該服務上線一個月，統計訂單達近2,000筆，客單價較超商取貨高出約1.3倍，其中以買3C、美妝、生活品類居前3名。

谷元宏說，當初推出這項服務，並不是要打敗超商，而是觀察到電商購買3c、手機的人多，尤其空機賣出最多，因此透過台灣大擅長的商模，取貨的同時還能有其他服務，例如提供專業人員手機類商品現場點驗諮詢、不定期門市優惠活動或是加購手機保險等。

谷元宏表示，momo累積上千萬用戶，台哥大也有700多萬用戶，除了希望能把消費者串聯在一起達到綜效，接下來也有計畫將台灣大數位服務開放給momo高消費VIP客戶，推出類似prime會員服務，目前台哥大myMusic已經在做系統串接，預計8、9月先開放，至於採取贈送音樂體驗或折扣等哪種方式還未訂定，細節尚在確認中。

此外，在品牌深耕計畫上，momo不只接連推出品牌日，第三季預計導入Swarovski、蘇菲亞珠寶 、Crate and Barrel、金弘笙汽車百貨等一線品牌，擴大站上商品選擇。谷元宏提到，現在站上品牌館越來越多，從數字來看，YOY起碼都有1倍以上成長，證明不但沒有造成通路上的互相競爭，反而開拓新的消費者，促使消費行為移轉。事實上，電商也是在做廣告，藉由平台媒體力量把產品介紹給更多人，就像亞馬遜最近營收除了來自商品，廣告利潤成長也很高，因此把平台行銷資源釋出後，一方面可帶動業績成長，未來電商的媒體宣傳、銷售宣傳這兩項能力也會越來越明顯。

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關鍵字：富邦媒,momo,網購,電商,台灣大哥大,谷元宏

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