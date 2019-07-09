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暑假玩樂、展覽票券賣翻了　電商趁勢推遊樂園門票半價

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暑假帶動網購旅遊票券買氣（圖／翻攝自東森購物網）

旅遊票券買氣早在放暑假前已經先發酵。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

暑假才剛開始，各大遊樂園已經在狂推好康吸人潮，各種主題展覽也陸續登場，就算不出國，待在國內也有許多精彩活動可以參加，因此帶動近期旅遊票券在電商平台買氣成長飆升3倍，其中像是在地體驗行程很受歡迎之外，夏季高溫讓人熱得受不了，讓室內展覽銷售出現爆棚。網購業者也趁機推出便宜票券、半價遊樂園門票，7、8月再衝一波業績。

為了讓孩子度過一個充實暑假，不少家長樂於著手安排各種出遊計畫，使得旅遊票券銷售從暑假前就開始發酵，東森購物網觀察，業績與去年6月同期相比，已經成長2倍，統計熱銷排行前5大，依序是：台東在地體驗-台東鹿野鳳梨採果趣、日月行館自助下午茶、東森山林、墾丁鹿境梅花鹿生態園區、台東在地體驗-台東排灣部落紅藜-峰忠傳奇愛上「藜」之旅。

東森購物網指出，遊樂園票券通常是暑假熱銷款，東森山林主打住宿外加六福村門票，親子同遊更超值的配套組合在今年很受歡迎，但和去年較不一樣的是，像是探訪排灣部落感受多元文化、到墾丁餵小鹿等，具有在地體驗及玩樂互動的行程最近挺夯，玩起來更有豐富感，也讓這類票券買氣特別突出。

暑假帶動網購旅遊票券買氣（圖／翻攝自東森購物網）

暑假帶動網購旅遊票券買氣（圖／翻攝自東森購物網）

▲可以互動體驗的旅遊行程票券在今年暑假很受歡迎。（圖／翻攝自東森購物網）

在主題樂園票券方面，Yahoo奇摩購物中心也進一步盤點站上熱銷Top3，分別為騎士堡室內兒童樂園、新竹小叮噹遊樂園、台中麗寶樂園馬拉灣，騎士堡因全台各地據點多，且在室內不用曬太陽，讓大人小孩都能較輕鬆遊玩因此奪冠最熱銷，小叮噹遊樂園與麗寶樂園則都有月銷成長翻倍。蝦皮購物自6月起票券銷售也較5月成長3倍，尤其全家一起共遊的遊樂園最受歡迎，購買族群以家裡有小朋友、喜好計畫出遊的年輕父母居多，年齡層主要落在30～39歲。

不過Yahoo奇摩購物中心另觀察到，展覽票券越趨近暑假賣得越好，寓教於樂性質高的展覽票券近期銷售爆棚，再加上夏季高溫，讓室內展覽票券大受歡迎，像是「冰雪奇園」熱銷月成長20倍、「貓‧美術館」月成長近30倍，而熱門展覽Top4包含「名偵探柯南 科學搜查展」、「冰雪奇園」、「貓‧美術館」以及「跳進兔子洞 愛麗絲夢遊奇境體驗展」，其中名偵探柯南漫畫自1994年開始連載，漫畫迷跨足年齡層範圍大，深受大人與小孩喜愛，此次展覽互動性高且買氣夯。

暑假帶動網購旅遊票券買氣（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

暑假帶動網購旅遊票券買氣（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

▲炎炎夏日，主題展覽票券人氣也很高，既有地方可以避暑，又能玩樂不怕無聊。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

網購平台優惠票券推薦：

【東森購物網】
台東在地體驗-台東鹿野鳳梨採果趣（含風味午餐+接駁）-單人，優惠價329元，至7/15上午10:00止
東森山林 山林夏日戲水六福玩水雙享-贈六福村門票～電子票券（平假旺日皆適用），優惠價699元

【Yahoo奇摩購物中心】
「冰雪奇園」花蓮場門票原價250元、特價130元，台北場原價280元、特價160元
「跳進兔子洞 愛麗絲夢遊奇境體驗展」原價350元，特價200元

【蝦皮購物】
六福村主題樂園+動物園門票-單人票（票期2019/9/30），原價999元，活動價580元
劍湖山世界水陸一票到底全日門票（票期2020/7/31），原價890元，活動價445元
 

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關鍵字：網購,電商,東森購物,Yahoo奇摩購物中心,蝦皮購物,旅遊票券,展覽,遊樂園

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