郭台銘稱「當選後第一個查你稅」　賴正鎰回應了

▲商總理事長賴正鎰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者莊智勝／桃園報導

國民黨總統初選參選人郭台銘今（11日）一連走訪桃園忠貞市場、國旗屋、癌症村等地，在接受媒體採訪時，不但解密自己與商業總會理事長賴正鎰的恩怨情仇，還語出驚人地表示，只要自己當選總統，一定落實富人稅，「第一個就查他（賴正鎰）的稅！」對此，目前人在大陸洽商的賴正鎰則回應，以郭台銘的高度、智慧，「這段話應該是玩笑話！」

郭台銘11日時以「小老弟」稱賴正鎰，坦言賴正鎰會反對他選總統、反對課徵富人稅，最大的原因就是2人多年前曾經因一處建案而結怨。郭台銘指出，當時賴正鎰曾邀他前往台北士林官邸一處建案購屋，好帶動買氣，但時任台北市長的郝龍斌獲悉後則勸他「千萬不能買」，因為該處的建案只能作辦公用途，並不能作為住家，郭台銘當時便放棄購屋，因此與賴正鎰產生嫌隙。

「他（賴正鎰）只想炒房地產！」郭台銘表示，自從他宣布參選總統及課徵富人稅後，賴正鎰始終站在反對的一方，「他很怕我當選總統，但我要是當選總統，我第一個查他的稅！富人稅！大家同不同意！」

▲郭台銘11日表示，若自己當選總統，第一個就要查賴正鎰的稅。（圖／ETtoday新聞雲攝影中心攝）

針對郭台銘的一番言論，據《中央社》報導，人在大陸經商的賴正鎰回應，自己與郭台銘一直以來都是很好的朋友，雙方以前也沒有任何糾紛，對於購屋一事，雖然買賣不成，但仁義尚在，自己不會因為這樣就記仇，「郭台銘不講，我都忘了這件事！」

另一方面，對於郭台銘揚言倘若當選，將第一個查他稅一事，賴正鎰則說，以郭台銘的智慧、高度，「這段話應該是玩笑話！」賴正鎰表示，自己身為中華民國全國商業總會理事長，當然要代表商界發言，大家都反對在既有的公平稅制上再加徵富人稅，如此對於工商企業界並不太公平，「為什麼努力打拼的人還要多交稅？如果真的實施，後續必影響台資回流。」