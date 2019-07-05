培育廟宇英語解說人才　黃偉哲大讚「神民英講」提升宗教觀光能見度

▲台南南鯤鯓代天府的槺榔山莊舉辦「神民英講」競賽，共有10家廟宇前來共襄盛舉，市長黃偉哲親自到場鼓勵參賽人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南是廟宇林立的古都，為提升宗教文化觀光之國際能見度，7月5日在南鯤鯓代天府的槺榔山莊舉辦「神民英講」競賽，共有10家廟宇前來共襄盛舉，市長黃偉哲親自到場鼓勵參賽人員。

黃偉哲期望借由在地廟宇的領頭作用，讓廟宇文化更加國際化，打造出最佳的廟宇英語環境，讓外國觀光客了解到台南宗教之美，未來廟方人員除自我訓練英語力外，也可以和社區及學校合作栽培更多英語解說人才，來導覽介紹台南在地的廟宇文化。



活動由李天祿劇團第三代的掌門人郭建甫先生，以精湛的宋江陣掌中戲開場，黃偉哲也大力稱讚台灣布袋戲的國際化，把神民英講的精髓融入到演出中，他認為台南是眾神之都，也是台灣主要的觀光大城市；外籍觀光客來到台南廟宇參訪，廟方能不僅利用英文做簡單介紹，來加深觀光客對台南宗教文化的了解，未來在廟宇的解籤加印外語，讓外籍遊客也能抽籤感受神明的祝福，就像幸運餅是洋版的籤詩，在國外的餐廳用餐時，能吃到幸運餅接受祝福，會讓人覺得很開心。



民政局表示，為推廣宗教優質化， 除以郭建甫先生掌中戲表演方式，來宣導廟會鞭炮、燒金燃放等環保空汙議題外，並發揮創意主動開發宗教文化產品，授權寺廟使用，持續推廣寺廟文化，讓國內外遊客來到台南，不僅有好吃的小吃，還可以沉浸在宗教文化的美好氛圍中，感受台南宗教文化之都的獨特魅力。



前來參賽的廟宇包括：安平開台天后宮、重慶寺、台南市台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮、台南市鹿耳門天后宮、新營太子爺廟、財團法人南鯤鯓代天府、大天后宮、正統鹿耳門聖母廟、鹽水武廟、台灣祀典武廟等10家，以個人或團隊方式出賽，並身著廟方服飾（例如月老服裝）或神明吉祥物，發表英語口頭演說、英語對話或行動劇，內容豐富精彩。歡迎市民朋友在7月12日至31日至活動網站參加線上人氣票選活動，活動抽獎贈品有月老口紅組50組以及文昌包50個。詳情請洽http://temple.a-ark.com.tw。