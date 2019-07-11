花1200億打造！英航母「伊麗莎白女王號」驚傳漏水中斷海試…3船員險淹死

▲伊麗莎白女王號航空母艦（HMS Queen Elizabeth）。（圖／翻攝自維基百科）

記者朱世凱／綜合報導

英國皇家海軍（Royal Navy）最新型航空母艦「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth），6月從樸資茅斯海軍基地（Portsmouth Flotilla）出發，展開為期5週的海上試航，沒想到過程中卻傳出漏水意外，導致訓練提前中斷。更有媒體指出，女王號船艙內部漏水時，有3名船員差點被淹死。

據英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）報導，「伊麗莎白女王號」耗資31億英鎊（約新台幣1203億）打造，號稱是皇家海軍有史以來最大且最夠力的航母，不過它卻在海試期間傳出漏水意外。

▼伊麗莎白女王號在海試期間傳出漏水意外。（圖／Royal Navy，下同）

英國國防部發言人隨後證實這項消息，「伊莉莎白女王號的內部系統發生小問題，已經請船廠抽掉少量的水，為了避免情況越來越嚴重，所以提前返航，詳細原因還在調查中。」

報導指出，有消息人士透露，女王號內部的一條高壓管道破裂，導致200多噸海水瞬間湧入船身，有3名船員還差點溺死在裡頭，目前航母已經返回港口進行維修。其他媒體則爆料，原先有記者被邀請搭乘直升機到航母上參觀，卻在9日上午11點突然收到簡訊說活動取消，下午7點左右就接到航母漏水的通報。

據悉，「伊麗莎白女王號」2017年才服役不久，就因為傳動軸的密封出問題而漏水；2018年機庫的滅火系統又出現異常，造成船艙內被噴了大量的水，讓這艘號稱皇家海軍最強的航母留給外界不少尷尬的印象。