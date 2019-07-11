超級油輪被扣！伊朗革命衛隊欲劫英國油輪報復　遭英軍巡防艦驅離

▲ 荷姆茲海峽可說是中東地區的「油庫總閥門」，圖為航經該水域的油輪。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

英國皇家海軍陸戰隊4日以違反歐盟制裁為由，在直布羅陀海域查扣1艘伊朗油輪。德黑蘭當局10日因此威脅道，要劫持一艘英國油輪做為報復，數小時後便有5艘伊朗武裝船隻試圖在波思灣劫持1艘英國遊輪，但被英國皇家海軍巡防艦驅離。

綜合英媒11日報導，伊朗革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）5艘武裝船隻在英國油輪傳承號（British Heritage）駛經狹窄的荷莫茲海峽時意圖劫船。伊朗船隻命令這艘油輪改變航線，並停靠於附近的伊朗水域。

當時正護送這艘油輪的英國巡防艦蒙特羅斯號（HMS Montrose）馬上將槍口對準伊朗船隻並口頭警告，要求對方後退。據美國有線電視新聞網（CNN），一駕飛過伊朗上空的美國飛機記錄下伊朗船隻落荒而逃的畫面。

此前，伊朗超級油輪Grace 1號涉嫌自伊朗載油前往敘利亞，違反歐盟祭出的制裁， 4日遭英國皇家海軍陸戰隊查扣。德黑蘭當局對此相當不滿，伊朗國家利益委員會秘書長禮薩伊（Mohsen Rezaei）也威脅道，若英國不釋放伊朗油輪，「當局也有義務扣押一艘英國油輪。」

伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）10日在內閣會議上警告，英國將為其在直布羅陀海峽的行為付出代價。他在伊朗電視台發表談話指出，「你（英國）是情勢不穩的始作俑者，而且以後會意識到後果。而今你是如此絕望，以至於當你的一艘油輪欲進入該地區時，不得不由巡防艦護送，因為你很害怕。那你為何要做這種事？相反的，你該做的是促進航海安全。」