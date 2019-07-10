中美海軍高層定期「視訊」通話　減少雙方在戰略上的誤判

▲美國海軍林肯號航空母艦（USS Abraham Lincoln）。（圖／達志影像／美聯社）

軍武中心／綜合報導

美國海軍透露，海軍作戰部長李察森（John Richardson）9日與解放軍海軍中將沈金龍進行定期的視訊會議，雙方探討維持日常對話的重要性，以降低兩國海軍的戰略和戰術風險等問題，盡量減少雙方發生誤判或誤解的可能性。李察森在會議上還強調，美國海軍將繼續維持在印太自由地區（印度洋、太平洋地區）的海上和空中行動。

據了解，這是雙方第4次進行視訊會議，而李察森也與沈金龍碰過兩次面，第一次是在2018年的國際海權雙年研討會（International Seapower Symposium，ISS）上，最近一次則是在1月訪問中國期間。

▲美國海軍作戰部長李察森（John Richardson）9日與解放軍海軍中將沈金龍進行定期的視訊會議。（圖／翻攝美國海軍官網截圖）

當他1月訪中國時就曾指出，例行性的交換意見非常重要，尤其是在雙方都有摩擦的時刻，會面可以減少風險，避免誤算，「誠實坦率的對話，可以建設性地改善彼此關係，幫務探索雙方有共同利益的領域，解決分歧的同時也降低風險。」

此外，美國海軍兩艘軍艦就曾在今年1月24日航行通過台灣海峽，而美國太平洋艦隊發言人戈爾曼少校（Tim Gorman）表示，「軍艦通過台灣海峽，體現美國對於印度太平洋地區自由開放的承諾，美國海軍也將繼續在國際法允許的地方飛行、航行和執行任務。」上述美艦通過台海行動，是繼2018年7月以來，第4度在台海航行。美軍分別於去年7月、10月、11月派遣軍艦通過台海。

▼美日印菲南海。（圖／美國海軍第七艦隊官網）

▲美國海軍作戰部長李察森（John Richardson）。（圖／達志影像／美聯社）