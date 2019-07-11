快訊／雷雨胞往北擴散！北北基9縣市豪大雨特報　新北宜蘭大雷雨來了

▲北北基、南高屏等9縣市豪、大雨特報。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局11日針對高雄市及屏東縣發布豪雨特報，另，桃園以北、宜蘭、台南及新竹山區發布大雨特報，提醒民眾注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區慎防坍方及落石，低窪地區請慎防淹水。

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▲新北、宜蘭防大雷雨突襲，注意劇烈降雨、雷擊。（圖／中央氣象局）

此外，氣象局也針對「新北市、宜蘭縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至13時30分止，該地區民眾請慎防劇烈降雨、雷擊。

示警區域

新北市：三峽區、瑞芳區、坪林區、平溪區、雙溪區、貢寮區

宜蘭縣：頭城鎮

▲北北基、南高屏等9縣市豪、大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象預報員劉沛滕表示，受到明顯西南風影響，帶上水氣，南部地區雨勢不斷，氣象局已對高屏發豪雨特報、台南發大雨特報，特別要注意的是，今天午後雷陣雨範圍擴大，除了各地山區外，連北部、宜蘭平地都有機會下雨，出外記得攜帶雨具。

周五起，西南風逐漸減弱，南部連日雨勢將可慢慢緩和下來，雖然仍可能有斷續短暫陣雨，但與前幾天雨勢相較起來會弱許多，不過各地仍需留意午後雷陣雨發生。

周六至下周三（13日至17日）隨著太平洋高壓增強，水氣較少，風向仍以西南風為主，中南部持續有局部短暫陣雨，不過降雨有逐步縮小至沿海地區的趨勢，並以清晨至上午為主，至於其他地區以多雲到晴為主，午後山區附近有雷陣雨的天氣型態。