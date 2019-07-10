更新／「線狀對流」逼近！新竹至台南近海防強降雨　南高屏續大雨特報

▲南高屏及馬祖地區發布大雨特報，氣象局提醒，午後雨勢會擴大到中部以北山區。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

西南風影響，氣象局針對台南、高雄、屏東恆春半島發布大雨特報，提醒民眾有局部大雨發生的機率，另外，對流雲系發展旺盛影響，馬祖也有局部大雨發生，需注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

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▲氣象局發布即時天氣訊息，近海有「線狀對流」逼近。（圖／中央氣象局）

【16:16更新】：

氣象局發布天氣即時訊息，目前（7月10日16時），新竹至台南近海有「線狀對流」發展並持續移進陸地，請注意較大雨勢、雷擊及強陣風。

▲氣象局已針對南高屏及馬祖地區發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象預報員林定宜表示，目前雨勢主要集中在苗栗以南山區，其中，在台南、高雄、恆春半島地區及馬祖有大雨發生機率，但晚一點中部以北山區也要留意午後雷陣雨雨勢。

▲西南風及對流發展旺盛影響，南部及馬祖地區大雨特報。（圖／中央氣象局）

周四（11日）西南風環境內，水氣仍多，大氣環境有利於對流發展，中南部有短暫陣雨或雷雨，南部地區降雨機率持續偏高、易有局部大雨，其他地區午後雷雨的現象將轉趨明顯，範圍會從山區擴展至平地，中部山區及北部平地午後亦有局部大雨發生。

周五至下周二（12日至16日）隨著太平洋高壓增強，水氣逐漸減少，風向仍以西南風為主，中南部持續有局部短暫陣雨，不過降雨有機會逐步縮小至沿海地區，並以清晨至上午為主。

至於其他地區則為午後雷陣雨的天氣，周五降雨機率山區及平地都高，周六至下周一午後雷雨有機會縮小至山區附近。