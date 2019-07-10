今晚7-9點記得抬頭！土星衝來了「各地觀看機率曝」　下周還有月偏食

▲土星衝10日晚間達最佳觀測位置。（圖／台北市天文館提供）

記者賴文萱／台北報導

當土星、地球、太陽排成一條直線時，被稱為「土星衝」，10日晚間7點到9點是距離地球最近的時段，也正好達到最佳觀測位置。氣象局分析各地觀看機率，以花東地區觀看到的機率最高，其次為北部，越往南機率則越低。另外，「半個紅月亮」－月偏食奇景也將在7月17日登場。

氣象局指出，當土星、地球及太陽三者依次排成一條直線，即土星與太陽黃經相差180度的現象，天文學上稱為「土星衝」，衝日前後土星距離地球最近，也最明亮。10日晚間7點到9點達到最佳觀測位置。

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▲土星衝各地觀測機率圖，越往南觀看機率越低。（圖／中央氣象局）

受到西南風影響，中南部雲多、降雨一陣陣，因此各地觀看機率會以花東地區最高，其次為北部，越往南機率則越低。

除了土星衝之外，7月17日為農曆15日滿月，該日凌晨至清晨將發生月偏食，在天候許可時，台灣各地於凌晨的西方天空，將可見到月面逐漸有缺角而後月沒的月沒帶食現象。

▲月偏食7/17登場。（圖／台北市天文館提供）

這次月偏食將於台灣時間17日2時42分由「半影食始」揭開序幕，皎潔的月面自東稍偏北側逐漸略微黯淡，起初目視不易察覺，而後逐漸明顯；偏食開始於4時1分「初虧」，此時明顯可見月面的東北側開始有缺角，之後缺角逐漸擴大；5時31分「食甚」，是本次月食缺角最大的時候，缺角約佔月面的66%。

由於台灣各地於5時15~31分間陸續月沒，這種月食過程中月沒的現象稱為月沒帶食，也因為月已沒入地平線，因此這次月食「食甚」及其後之偏食過程在台灣將無法見到。若錯過這次，下次月食將要等到2020年1月11日的半影月食。