台東38.1°C「熱到發紫」！6縣市高溫警戒　台北飆37°C平今年紀錄

▲10日全台6縣市亮高溫警戒燈號，台東已飆出38.1度高溫、台北也來到37度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

熱爆！氣象局持續發布高溫警戒，10日中午前後花蓮縣縱谷、台東縣亮高溫橙燈，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市，桃園市、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號，注意36度以上高溫。根據目前觀測紀錄，台東已飆出38.1度極端高溫，台北中午高溫也有37度，平了該測站今年最高溫紀錄。

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▲截至下午14時10分，全台最高溫出現在台東38.1度。（圖／中央氣象局）

截至下午14時10分，全台最高溫出現在台東茶改測站，高溫飆至38.1度，其次為花蓮富源38度，台東斑鳩分場也有37.2度高溫發生，另外，台北測站高溫突破37度，平了今年該測站最高溫紀錄。

氣象預報員林定宜表示，氣象局已針對6縣市發布高溫警戒燈號，提醒該地區民眾注意極端高溫發生，另外，今日雨勢部份目前集中在苗栗以南山區，但晚一點中部以北山區也要留意午後雷陣雨發生機率。

▲北北桃宜花東6縣市亮高溫警戒燈號，有36度以上甚至38度極端高溫出現機率。（圖／中央氣象局）

周四（11日）西南風環境內，水氣仍多，大氣環境有利於對流發展，中南部有短暫陣雨或雷雨，南部地區降雨機率持續偏高、易有局部大雨，其他地區午後雷雨的現象將轉趨明顯，範圍會從山區擴展至平地，中部山區及北部平地午後亦有局部大雨發生。

周五至下周二（12日至16日）隨著太平洋高壓增強，水氣逐漸減少，風向仍以西南風為主，中南部持續有局部短暫陣雨，不過降雨有機會逐步縮小至沿海地區，並以清晨至上午為主。

至於其他地區則為午後雷陣雨的天氣，周五降雨機率山區及平地都高，周六至下周一午後雷雨有機會縮小至山區附近。