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北部變天！今周四全台防大雨「午後雷雨明顯」　下周熱帶系統發展機率高

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局提醒，今南部地區、午後中部以北山區有局部大雨。（圖／氣象局／下同）

記者陳俊宏／台北報導

今水氣增多，全台有雨！中央氣象局持續對台南市、高雄市和屏東縣發布「大雨特報」，氣象局說，今天（10日）仍在西南風環境內，水氣持續偏多，南部一帶雨勢明顯、降雨持續，會有局部大雨發生；至於中部地區出現短暫陣雨或雷雨的機率也偏高，其他地區雖然大致為多雲的天氣，但大氣環境有利對流發展，午後雷雨的情形轉趨明顯，範圍將從山區擴展至平地，尤其中部以北山區午後容易有局部大雨發生。氣象局提醒，下周三（17日）起，菲律賓東方海面熱帶系統發展的機率提高。

氣象局指出，今溫度方面，除南部高溫在31度上下外，其他地方沒下雨時感受悶熱，高溫可以來到33至35度左右，尤其花東縱谷、台東南側及大台北容易出現36度以上高溫。

請繼續往下閱讀...

▼中南部地區持續降雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼根據氣象局定量降水預報，今全台有雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局說，周四（11日）西南風環境內，水氣仍多，大氣環境有利於對流發展，中南部有短暫陣雨或雷雨，南部地區降雨機率持續偏高易有局部大雨；其他地區午後雷雨的現象將轉趨明顯，範圍會從山區擴展至平地，中部山區及北部平地午後亦有局部大雨發生。

氣象局預報，周五（12日）至下周二（16日）隨著太平洋高壓增強，水氣逐漸減少，風向仍以西南風為主，中南部持續有局部短暫陣雨，但降雨有機會逐步縮小至沿海地區，並以清晨至上午為主，至於其他地區則為午後雷陣雨的天氣；周五降雨機率山區及平地都高，周六至下周一午後雷雨有機會縮小至山區附近。

氣象局表示，溫度方面，未來一周除容易下雨的南部高溫在31度上下外，其他地方天氣依舊悶熱，高溫普遍都有33、34度以上，尤其花東縱谷、台東南側及大台北容易出現36度以上高溫。

▼北部未來一周高溫上看34度以上。

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局指出，下周三至下周五（20日）各地大多為多雲到晴，高溫炎熱，午後有局部短暫雷陣雨的天氣；此段時間菲律賓東方海面熱帶系統發展的機率提高，請多留意氣象局發布的天氣資訊。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，下周二晚間8時太平洋高壓增強，在太平洋高壓的南側、菲律賓東方海面，垂直風切小、海洋熱含量高，低層大氣又有低壓環流存在，為學理（CISK第二類條件不穩定）上有利熱帶擾動發展的環境；至於其未來發展及動向如何，模擬超過7天，任何模式皆無能力確定，尚待進一步觀察。

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關鍵字：氣象,氣象局,氣象雲,吳德榮

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