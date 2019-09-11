索賄3950萬元判刑定讞　前立院秘書長林錫山應執行13年

▲立法院前秘書長林錫山貪污收賄定讞 。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

立法院前秘書長林錫山，涉嫌索賄3950萬元，高院二審認定他共犯8件收賄罪、財產來源不明罪以及2件洗錢罪，共計判刑15年、褫奪公權5年，並宣告沒收不法所得即不明財產2.4億元。最高法院將他的大部分案件駁回上訴定讞，檢方聲請定應執行刑，高院11日定應執行13年。

本案發生於2016年初，林錫山遭檢調查出涉嫌利用辦理採購電腦軟、硬體招標案的機會，收受廠商網遠科技負責人李保承3950萬元的賄賂，甚至在高鐵上收受賄賂金錢，檢方發動搜索立法院，並對林錫山聲請羈押獲准，全案於同年5月偵查終結，林錫山等13人遭提起公訴。

一審法院2017年間重判林錫山有期徒刑16年、褫奪公權6年，另外貪污所得3950萬元、不明財產2.3億餘元，均要追繳沒收抵償。去年高院二審改認定他犯下8個《貪污治罪條例》中的「職務上行為收賄罪」、1個「財產來源不明罪」、2個「洗錢罪」，合併執行有期徒刑15年，褫奪公權5年。

案經上訴第三審，最高法院將大部分的案情確定，駁回定讞，僅撤銷他的一次收賄300萬元的部分，由高院進行更審。至於定讞的部分，由檢方聲請定應執行刑，高院11日定應執行13年。可抗告。林錫山已於7月19日入監執行。

