爸媽生完就丟包…一場車禍債主秒找上門　兒女心寒提告放生

記者黃翊婷／台北報導

李姓男子與許姓女子皆有身體上的缺陷，兩人婚後生下一對子女阿耀、阿英（化名），卻將孩子丟給家人照顧，10年後兩人離婚，從此再無聯繫。阿耀和阿英從小就由奶奶、姑姑帶大，就連學費也是自己想辦法半工半讀，沒想到2014年8月間突然接獲爸爸車禍的消息，還遭索討房租、卡債，實在沒有辦法才決定提告請求法官免除對父母的扶養義務。

▲阿耀和阿英是由奶奶、姑姑扶養長大。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，與本案無關）

判決書中提到，單腳有殘疾的李男原本是一名修鞋工，1992年間他與雙腳殘疾的許女結婚，婚後隨即遷出母親的住處，兩人當時皆有工作以及正當收入，卻在孩子們出生後丟回老家由家人照顧，10年之後兩人離婚，雙方從此再也沒有聯繫。

阿耀與阿英在奶奶、姑姑的扶養下長大，阿耀自己半工半讀考上大學夜間部，阿英則從高中起就開始打工，除了貼補家用還得自己繳學費，2014年8月間兩人突然接到爸爸車禍的通知。原來爸爸不僅出了車禍，還積欠房東8萬多元的房租，遭追討毀損租屋處2.4萬元的費用，另外還有6萬元的卡債。

▲李男發生車禍後，他的子女才知道爸爸的下落。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案無關）

考量到爸爸已經住院，媽媽又因為精神問題被安置在康復之家，奶奶年老還患有中度失智，阿耀和阿英光是要照顧奶奶，生活就已經揹上沉重的負擔，實在沒有多餘的力氣照顧雙親，因此決定提告請求法官免除對父母的扶養義務。

士林地院法官傳喚兩人的姑姑出庭作證，陳述內容情節相符，因此認定李男與許女的確沒有盡到為人父母的責任，也並未扶養阿耀、阿英長大成人，顯然已構成對負扶養義務者無正當理由未盡扶養義務，且情節重大，加上親子間因為長期感情疏離如同陌生人，如今反過來要求子女扶養父母，確實不公平，最後裁定准許免除孩子們對雙親的扶養義務。