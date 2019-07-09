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社會 社會焦點 保障人權

被控雇正妹業務迷詐百男3000萬　他擦身韓國瑜小內閣後判無罪

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▲▼林國權。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲前高雄市議員林國權捲入吸金案，丟掉進入高雄小內閣的機會。（資料圖／記者陳雕文翻攝）

地方中心／台中報導

韓國瑜2018年底縣市長選舉勝選高雄市長後，原先有意欽點高雄市前議員林國權擔任高雄市原民會主委，但因林捲入詐騙吸金案而作罷！如今林國權被控以年輕女子引誘宅男買婚禮包套、遊說投資吸金一案審理後，台中地方法院判林國權等81人無罪，全案仍可上訴。

擔任和荔公司負責人的林國權，推出「和荔樂活契約」婚事包套產品，並以急著交女朋友、結婚的男姓為銷售對象。公司幹部及員工先是到交友網站「愛情公寓」中尋覓銷售對象，言談之中更讓對方誤以為買了契約就可以與美女員工步入神聖的婚姻殿堂。

不少人投入金錢買了多份契約，卻碰上女員工失聯，認為被詐騙了，一怒之下向警方報案，事後查出，購買契約的男性人數約170人，金額則高達3125萬元。台中地檢署偵辦後，依違反《銀行法》、詐欺等罪起訴林國權等81人，及和荔等4間公司。

台中地方法院審理後認為，「和荔樂活契約」仍可確實履行，也沒有證據顯示契約的服務內容、價值與售價顯不相當，或是遠高於同類商品等不具對價相當性，就算銷售人員手法不當，但與刑法的施用詐術要件仍有落差。除此之外，購買契約者都已是成年人，也有一定的社會歷練，本身有決定是否購買的自由及判斷能力。

另外，針對《銀行法》的部分，法院認為，契約中並沒有與購買者約定要給予與本金顯不相當的紅利、利息、股息或其他報酬，因此並無違法。台中地方法院判林國權等81人無罪，全案仍可上訴。

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關鍵字：詐騙,林國權,吸金,婚禮,業務

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