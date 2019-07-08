幫找到遺失手機　韓國籍正妹讚「台灣警察貼心有效率」

▲恆春警分局墾丁派出所警員連庭儀（左）、陳柏宏協助韓籍李姓遊客找回手機。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

韓國籍李姓女遊客，到墾丁玩，遺失手機不知如何是好，看到警察趕緊招手求助，經友人以手機定位發現其手機出現在後壁湖漁港，警方載她前往取回，讓她很感激台灣警察的熱心。

日前恆春警分局墾丁派出所警員連庭儀、陳柏宏於墾丁路段巡邏時，看到路邊有民眾在招手，立即上前詢問；原來她是韓籍李姓女遊客（19歲），她慌張地表示，手機遺失至後壁湖一帶，人生地不熟不知如何找起。

她說，和朋友一同從韓國至恆春遊玩，當天下午從車城海洋生物博物館搭計程車至墾丁大街時，不慎將手機掉落在計程車上，因對墾丁地理環境不熟悉，加上語言溝通的隔閡，不知怎麼辦，看到警察巡邏如獲救星，急忙求助。

經隨行的友人以通訊軟體聯繫，得知計程車司機載客至恆春後壁湖一帶用餐，終於在警方協助下第一時間取回存有重要資料的手機，李女對於警方陪同找尋遺失物之舉，深表感激，並讚賞台灣警察貼心又有效率。

恆春分局分局長陳鴻忠提醒，民眾搭乘大眾交通工具時，下車前務必再三檢視隨身物品及行李，且養成記錄搭乘交通工具車號的習慣，萬一遺失，也能立即提供供警方協助尋回。