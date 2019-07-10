9年前縱火燒死3人！司法史最高齡死刑犯　84歲郭旗山肺炎病逝

▲全國最高齡死刑犯84歲郭旗山，因肺炎感染敗血症過世。（圖／翻攝自廢除死刑推動聯盟網站）

記者林悅／台南報導

2010年以76歲高齡涉嘉義縣溪口鄉前溪東村長邱敏雄家縱火案，燒死村長妻子和兩個孫子的死刑犯郭旗山，2011年被最高法院判處死刑定讞，是全國最年長的死刑犯，現年84歲的郭旗山於4月7日在醫院加護病房因肺炎感染病逝。

2010年6月基層選舉前夕，嘉義縣溪口鄉溪東村村長邱敏雄家發生縱火案，邱妻及孫子女三代共3人死亡1人受傷，案發後查出郭旗山因欠房租沒地方住，當時溪東村長邱敏雄，好心讓他住在村內市場裡活動中心內，後因市場改建，郭旗山竟懷疑是邱村長要趕他走，且不滿邱村長未對他生活提供協助，而欲縱火燒死邱敏雄夫妻。

2010年6月11日凌晨，郭旗山持裝汽油的寶特瓶，至邱村長住處潑灑縱火，使72歲邱妻及一對未成年的孫子，因逃生不及命喪火窟，當時邱村長因幫女兒選舉不在逃過一劫。

嘉義地方法院於2010年12月7日，將當時75歲的郭旗山，依故意對少年犯殺人罪，判處嫌犯無期徒刑、褫奪公權終身；但審理時，郭旗山甚至在法庭上向邱村長嗆聲說：「我沒燒死你（指村長），我心好恨，我郭旗山好不甘願。」顯見犯案後毫無悔意。而高院認為郭旗山不知感恩，僅為細故縱火殺人而改判死刑，最高法院維持高院判決。



郭旗山死刑定讞時76歲，現年84歲，是台灣司法史上最高齡死刑犯，台南看守所表示，郭旗山是2011年11月進入南所服刑，雖有中風病史，但能靠助行器行走，健康狀態還算可以，僅有過眼睛痛等症狀就醫紀錄；郭旗山是3月5日早餐時間疑因食物嗆到而送醫，住院期間引起肺炎感染，最後轉敗血症不治病逝。目前在南所死刑犯剩下6人。