12年目睹300起死刑執行！她第一手紀錄「死囚的最後時刻」



▲行刑室是一間狹小的房間，裡面的空間只比一張輪床再大一點。死刑犯頭部的右側是觀刑室，死刑犯家屬、被害人家屬，還有記者和監獄員工會在這裡目睹死刑執行。（圖／達志影像）

生活中心／綜合報導

你支持死刑嗎？贊成與廢死兩方的論證至今從未停歇，而美國德州有一名死刑驗證官，原本是一名監獄記者，12年來親眼目睹300起死刑執行，諷刺的是，她的孩子也死於隨機殺人事件。她將這些歷程紀錄成書，然而此書並非支持或反對廢死，也沒有試圖改變任何人看待死刑的立場，卻提供了更充足的面向，帶來發人省思的新見解，明白「這不是非黑即白的簡單問題」。



▲蜜雪兒‧萊昂斯（Michelle Lyons）12年目睹300起死刑執行。（圖／遠流出版提供／Michelle Lyons）

蜜雪兒‧萊昂斯（Michelle Lyons）原本是一名德州地方的監獄記者，1998年她才22歲，首度進入監獄報導死刑過程，當時她覺得「受刑人不過是睡著了，相較於被鐵槌擊殺的兩位老人，正義也未免過於失衡。」

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在那之後3年內，目睹死刑執行過程已42回，蜜雪兒已經能上電視侃侃而談死刑現場的經驗，這些累積也讓她受聘為「德州司法部公關室發言人」兼「死刑驗證官」。12年內，她親眼驗證近300位死刑犯的生命終結，並依法一一記錄死刑現場，近身觀察與探索關於死刑的制度、生命的本質。

起初基於媒體記者的客觀專業，蜜雪兒還能冷靜地扮演法制上的旁觀者。但隨著目睹死刑次數的增加，她心中的疑慮開始浮現出來。她逐漸認識並喜歡某些死刑犯，看著他們死去，嚴密的心防終於敵不住死囚眼角的淚珠與其母親的心碎。後來成為死刑驗證官，同時自己也晉身人母的她，開始對死刑本質提出質疑，「處決犯人是否反而讓我們全都成了受害者？」

蜜雪兒將這些歷程全紀錄成書，中文翻譯版《死囚的最後時刻》由遠流出版社在近日發行。出版社分享，「作者從一個堅信死刑是罪有應得的少女，到結婚、成為母親，不由得對生命的消逝傷感。諷刺的是，她的孩子也死於隨機殺人事件。她恨不得用死刑制裁兇手，但也遇到成為朋友、為其打抱不平的死囚。對於死刑的想像，她沒有任何答案，更不是居高臨下的正義或道德魔人；她只是一個平凡的女人、母親。在這本書裡，深刻的記錄了這一切，也是身處刑場與制度面第一線，相當罕見的第一手資料。」

出版社強調，這不是一本提倡「支持」或「反對」死刑的書，但歡迎大家透過其中的真實故事，一起思考死刑究竟是什麼。

法律白話文運動站長、楊貴智律師也分享，「這本書最特別的地方，在於它並非單純支持或反對死刑，而是以回顧這些事件對於自身的改變。這也是一本罕見的揉合感性（第一人稱的記者觀點）與理性（提出制度面及執行弊端）的報導文學，相信這麼獨特的經歷更能引起讀者們以前所未見的觀點，思考刑罰制度與生命本質的重大議題。對於台灣社會來說，談論死刑或許過於早熟，因為我們都還沒能認識死刑的樣貌，就要思考死刑的意義，因此不論你支持死刑或反對死刑，都建議透過這本書一窺死刑的真實樣貌（即使抱持著偷窺刑場的八卦心態），必定將會讓我們對死刑有更多不同的看法。」

▲《死囚的最後時刻》中文版由遠流發行。（圖／遠流出版提供）