「南崁小辣椒」郭芷嫣仍未出面　警方通知書已送達

▲桃園空服員工會理事郭芷嫣日前失言風波引發爭議。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園空服員工會理事郭芷嫣日前在長榮航空內部群組「電爆組員」與「加料」失言風波，蘆竹警分局8日晚間受理長榮航空報案後，10日仍未出現在蘆竹分局。警方指出，通知書已於9日寄達，原本9日下午郭本人來電表示會出面說明，但後來以精神狀況不佳為由取消，改天再約，警方強調，原則上10天內出面都可以。

「南崁小辣椒」郭芷嫣失言風波引發爭議後，9日原本與警方聯繫表示會到蘆竹分局說明案情，但最後卻選擇神隱消失，有工會人員透露，應該是壓力太大所致，郭可能不想面對媒體詢問才選擇神隱。

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▲桃園空服員工會理事郭芷嫣，蘆竹分局10日未見到郭出面。（圖／記者沈繼昌攝）

蘆竹分局10日表示，9日由偵查隊寄出通知書，請郭在10天內說明，原本當天都未連繫上，但下午聯繫到郭本人以後，原本郭芷嫣約好9日下午4時半至5時間前往蘆竹分局說明案情，但最後以「精神狀況不好、改天再約」爽約，基本上通知書有10天寬限期，10天內都可隨時出面說明，不過，10日確定沒接到郭芷嫣本人來電說明何時會出面說明案情。

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