郭芷嫣失言風暴！律師丁穩勝「要戰便戰」　工會預告10日還原真相

記者柯沛辰／綜合報導

桃園空服員職業工會幹部郭芷嫣失言風波持續延燒，工會內部經過一整天討論，預計10日出面說明整起事件，但尚不確定郭本人會不會出面。工會律師丁穩勝9日晚間曾在PO文，「要戰便戰，多說無益」，被解讀是有意力保郭渡過這次難關，但貼文不久後就刪除，引發網友熱議。

工會內部LINE群組對話7日遭人外流，從中可見郭芷嫣失言提到「不電落跑的電誰？」、「entree要被加料的人」。第一時間，工會替郭背書澄清，堅稱郭是被有心人士盜取大頭貼，呼籲長榮航空資方別再放消息、挑起對立。

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▲郭芷嫣LINE群組對話遭人流出，捲入失言風暴。（圖／翻攝自臉書／桃園市空服員職業工會）

長榮航空則認為，在機長餐點裡加料一詞，已經涉及飛安，茲事體大，因此先將郭停飛轉調地勤，並依民航法第101條報警處理，要釐清到底是誰盜取大頭貼。不料事隔一天，郭芷嫣9日凌晨隨即發出聲明，承認LINE對話都是她本人所說，案情瞬間急轉直下。

郭芷嫣在聲明中附上LINE截圖，還原對話始末，指當時群組有人問誰的發文很偏激？她回答「entree要被加料的人」，但這句話只是一個開玩笑形容，她並沒有要這麼做，對話也沒有霸凌的意思。隨後到了當天下午，桃園市蘆竹分局約談郭芷嫣說明案情，但郭臨時致電「精神狀況不好」，改約別天。

▲工會長榮分會幹部郭芷嫣。（圖／記者李毓康攝）

工會經過一整天的內部討論，目前已經決定在10日召開記者會，說明事件始末，屆時將有10名工會幹部到場。至於郭芷嫣本人，現階段停飛接受調查，暫時轉調地勤，尚不知是否出席記者會。

根據民航法101條規定，以強暴、脅迫或其他方法危害飛航安全或其設施者，可處7年以下有期徒刑、拘役或新台幣90萬元以下罰金，未遂犯亦罰之。尤其長榮航空以飛安起家，相當重視飛行安全和紀律；一名朱姓機長5日在臉書唆使空服員替反罷工的員工在餐點中加料，事後雖迅速刪文，但仍被記兩大過免職。

如今郭芷嫣捲入失言風波，是否涉及恐嚇、強制或民航法等責任還是未知數，但工會律師丁穩勝9日晚間疑似率先表態，「我們會把她安全帶回家，要戰便戰，多說無益」掀起關注。

律師蔡瑞麟9日晚間解讀丁穩勝的動態，指丁當然可以否認他的猜想，「但如果真的是那件事（幫助郭芷嫣），那這樣不是幫她，是害她。」貼文一出，引發網友熱議，但過不久丁的原文隨即消失，讓蔡瑞麟感慨「表示他也知道身為律師不該這樣說吧？也是好事。」