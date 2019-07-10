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Live／假冒帳號→郭芷嫣認了！工會「還原真相」鞠躬道歉

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▲▼桃職工會出面說明郭芷嫣事件。（圖／記者季相儒攝）

▲空服員工會幹部郭芷嫣「電爆」、「加料」風波延燒，工會出面召開記者會還原始末。（圖／記者季相儒攝）

記者賴文萱／台北報導

桃園市空服員職業工會幹部郭芷嫣「電爆」、「加料」失言風波延燒，工會第一時間出面背書堅稱是「帳號被假冒」，但她隨後卻突發聲明認了是本人所言，迥異說法讓外界錯愕。工會在9日神隱一天後，10日上午10點終於出面對外說明完整始末。

工會會員代表王美心指出，有關本會理事郭芷嫣之爭議言論，本會於第一時間未盡完善調查責任，致查證不周、說明有所不清之處，本會予以致歉。本會理事郭芷嫣於11E空服員同事私人Line群組發出爭議言論之時間為7月7日下午2時，於7月7日晚間遭截圖外流，當時多數工會幹部因剛結束罷工多在休息。

7月8日上午8時，郭芷嫣言論涉及「霸凌」之訊息，已經蔓延開來，同時間也有非常多掛有郭芷嫣暱稱與頭像的Line截圖在網路上流傳。工會當時詢問郭芷嫣本人，有關霸凌言論是否為真？郭芷嫣表示僅為同事間的玩笑話，並無霸凌意圖。工會幹部也在記者會進行一半時起立並深深一鞠躬。

請繼續往下閱讀...

工會理事曲佳雲表示，希望罷工結束後，可以是新的勞資關係，無論立場不同的所有同仁，都可以回到原來愉快、開心平安的工作氛圍，負責的完成工作，盡量修補罷工造成的勞勞間的關係，讓公司營運恢復正常。也呼籲公司，雖然郭芷嫣的言論爭議的確有不當之處，工會也會呼籲及提醒會員，要注意禮貌、尊重，回到工作崗位上時回到最理性的情緒狀態，希望公司維持公正、公平原則，釐清細節。希望大家能夠秉持這樣的精神，讓公司回到好的軌道上。

曲佳雲指出，目前郭芷嫣事件已進入司法調查，希望勞資雙方能尊重勞資關係，維持和平義務，也希望同仁間可以更和平、理性的相處，像我們強調的四大原則，事件過後維持愛與包容、溝通尊重，回到工作崗位上以修補關係。

空服員工會針對幹部郭芷嫣失言風波召開說明記者會，出席人員包含理事李瀅、理事曲佳雲、理事段嘉蕙、理事趙婕歡、理事林昱嘉、監事胡曉萱、監事林銥覲、會員代表王美心、會員代表黃蔓鈴、副秘書長周聖凱等人。但郭因公司安排地面勤務及需接受調查，並沒有現身，另外，第一時間出面替郭背書的秘書長鄭雅菱也沒出席說明。

▲▼空服員工會針對網路霸凌事件回應。（圖／記者呂佳賢攝）

▲空服員工會秘書長鄭雅菱第一時間出面幫郭芷嫣背書，稱跟郭確認過，是被有心人士盜取大頭貼發表爭議言論。（圖／記者呂佳賢攝）

郭芷嫣在LINE群組的對話7日遭人外流，從截圖可見她放話狠嗆「不電落跑的電誰？」、「Entree（機上餐）要被加料的人」等言論，引發爭議。空服員工會秘書長鄭雅菱8日為此還召開記者會，堅稱跟郭確認過，是被有心人士盜取大頭貼發表爭議言論，也詢問過她本人，確認並沒有任何霸凌意圖。

▲▼PTT上流傳空服員工會代表疑似霸凌的發言截圖。（圖／翻攝自PTT）

▲▼郭芷嫣在群組放話飛機餐加料、電爆罷工落跑者，截圖外流後引發爭議。（圖／翻攝自PTT）

▲▼PTT上流傳空服員工會代表疑似霸凌的發言截圖。（圖／翻攝自PTT）

不過，長榮航空認為，在機長餐點裡加料一詞，已經涉及飛安，茲事體大，因此先將郭停飛轉調地面勤務，8日晚間也派律師報警，希望由警方協助釐清到底是誰盜取大頭貼。不料事隔不到一天，郭芷嫣9日凌晨隨即在空服員工會臉書發出聲明，承認LINE對話都是她本人所說的「玩笑話」，讓案情瞬間急轉直下。

空服員工會幹部群9日神隱一整天，不願對外回應為何說法不一？到底是誰說謊？等外界質疑問題，並稱這件事情第一時間消息很亂，工會希望多花一點時間溝通還原狀況，10日才會召開記者會一併說明始末。

ET快訊
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關鍵字：長榮航空,長榮航空空服員,桃園市空服員職業工會,空服員罷工,長榮罷工,郭芷嫣

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