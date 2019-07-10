郭芷嫣「加料事件」1500字聲明：員工間非敵人、盡力修補勞勞關係

▲桃職工會出面說明郭芷嫣事件，桃職工會會員代表王美心。（圖／記者季相儒攝）

記者謝承恩／綜合報導

罷工結束，風波仍持續延燒！桃園市空服員職業工會幹部郭芷嫣，日前因群組對話外流，引起重大的飛安關注。郭昨（9）日坦承群組對話中「在機長餐加料」一詞是玩笑話，神隱一天後，今（10）日由空服員工會幹部群出面召開記者會，全文聲明如下。

針對本會理事郭芷嫣之爭議言論，桃園市空服員職業工會說明及道歉記者會新聞稿：

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一、有關本會理事郭芷嫣之爭議言論，本會於第一時間未盡完善調查責任，致查證不周、說明有所不清之處，本會予以致歉。

本會理事郭芷嫣於11E空服員同事私人Line群組發出爭議言論之時間為7月7日下午2時，於7月7日晚間遭截圖外流，當時多數工會幹部因剛結束罷工多在休息。7月8日上午8時，郭芷嫣言論涉及「霸凌」之訊息，已經蔓延開來，同時間也有非常多掛有郭芷嫣暱稱與頭像的Line截圖在網路上流傳。工會當時詢問郭芷嫣本人，有關霸凌言論是否為真？郭芷嫣表示僅為同事間的玩笑話，並無霸凌意圖。

本會基於當時所掌握的資訊，在7月8日上午10時，第一時間受訪時對外表示：1. 網路上有冒用帳號狀況；2. 郭芷嫣沒有霸凌意圖。

針對當時工會未盡調查責任，未取得郭芷嫣Line群組完整對話脈絡，故沒有在第一時間代郭芷嫣說明清楚其發言內容與脈絡，導致社會誤解，本會深感抱歉。工會當時選擇緊急接受聯訪，主要也是因為不希望社會大眾誤以為霸凌是工會決議的方針，才特地澄清郭芷嫣之發言並不代表他本人有霸凌意圖，更並非工會方針，也向社會大眾承諾工會將朝愛、包容、尊重與溝通的四大原則修補勞勞關係，也會以此約束工會成員。這樣的立場，至今未改變。

7月8日記者會後的下午與晚上，工會律師、工會成員與郭芷嫣碰面就事發經過進行討論與還原完整對話脈絡，因7月8日晚間此事已造成社會大眾之誤解，甚至另衍生出對飛安的疑慮，郭芷嫣也對其失言深感自責，經工會與郭芷嫣討論後，郭芷嫣於7月9日零時完成道歉聲明，並由本會粉絲頁代為刊出郭芷嫣的道歉聲明和完整對話脈絡。

▲桃職工會出面說明郭芷嫣事件，也承諾霸工後會盡力修補勞勞關係。（圖／記者季相儒攝）

二、本會理事郭芷嫣未能於罷工落幕後即時放下抗爭之情緒，故有情緒性之不當言論，郭芷嫣本人深感自責。

此事件涉及影響勞勞關係和有飛安疑慮等造成誤解之部分，後續已進入司法調查程序，郭芷嫣本人當盡力配合調查，期許能釐清相關誤解。然因郭芷嫣自7月10日上午8時起，即由長榮航空公司安排地面勤務、接受調查，未能出席，本會代為致歉，並代讀其道歉聲明如附件。

三、本會承諾將秉持愛、包容、尊重與溝通的四大原則，於罷工後盡力修補勞勞關係。

本會為爭取本會會員之各方面勞動條件提升和勞動的基本人權，於6月20日發動罷工，長達十七天的抗爭，於7月6日簽訂團體協約，迄至7月9日為止為罷工恢復期。於此期間，因處於勞資抗爭階段，本會會員與空服員以外之部門員工、未參與罷工之空服員間，互有不諒解，然本會會員與空服員以外之部門員工、未參與罷工之空服員仍同為同一職場之員工，儘管於捍衛勞權之立場上有所不同，但彼此間並不應該是敵人，本會自當以愛、包容、尊重與溝通的四大原則為方針，呼籲本會成員放下罷工期間之抗爭和對立情緒，於罷工後盡力修補勞勞關係。

▲桃職工會出面說明郭芷嫣事件，為幹部失言風波道歉。（圖／記者季相儒攝）

四、本會期與長榮航空公司共同重建勞資關係、共同維持和平義務。

本會與長榮航空公司間此次勞資爭議，於7月6日簽訂團體協約、7月9日正式結束罷工，罷工已告落幕，也象徵勞資關係將進入新的階段。本會與長榮航空公司間的團體協約有訂定和平義務，在長榮航空公司不違反工會法第35條（秋後算帳、打壓工會）和團體協約法第6條第1項（誠信協商）之情況下，空服員工會不得發動罷工。

約定上開條文之目的，即在於約束勞資雙方共同維持和平義務，長榮航空公司與本會間應以勞資對等、互相尊重之前提善待彼此，期望長榮航空公司正視工會存在的合理性和基本的勞動人權，本會也將盡力重建和修復勞資關係。

針對本會理事郭芷嫣之爭議言論雖有不當之處，但呼籲長榮航空公司莫因其工會幹部身份而放大檢視，能以公平公正之調查釐清相關誤解，本會也仍將善盡工會監督之基本責任，已進入司法調查程序之部分，願勞資雙方皆能配合並尊重調查結果，方得以共同重建勞資關係、共同維持和平義務。

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