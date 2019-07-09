郭芷嫣對話流出遭停飛！工會嗆「和平協議恐中止」9日竟大逆轉

記者柯沛辰／綜合報導

長榮空服員罷工看似落幕，但後續餘波不斷。工會幹部郭芷嫣近日在LINE群組揚言清算落跑者，還要在機師餐點中「加料」。對話流出後，工會指郭的大頭貼被盜用，但長榮航空認為該案涉及飛安，緊急將郭停飛調查，同時報警處理，引發工會不滿。桃園空服員職業工會8日回應，長榮若堅持秋後算帳，又放消息惡意挑起勞資對立，可能面臨和平協議終止的後果。不料郭芷嫣9日隨即承認是本人發言，跌破外界眼鏡。

工會內部LINE群組對話7日遭人流出，在網路上瘋傳，引發輿論譁然。內容可見，郭芷嫣在群組表示，「我一定電阿，我們在外面曬17天，爭取到的他們都有欸，不電落跑的電誰？這些人沒交三寶的就算了，中途跳船的，電爆」，疑似想對罷工途中復飛的組員秋後算帳，還提到在機師餐點中加料。

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▲郭芷嫣LINE群組對話遭人流出，引發喧然大波。（圖／翻攝自臉書／桃園市空服員職業工會）

第一時間，工會秘書長鄭雅菱出面澄清，指工會已跟本人確認，應是郭芷嫣大頭照遭有心人士盜用發言。但長榮航空認為，這番言論已經涉及飛安，茲事體大，立刻協助報警處理，將郭停飛調查、轉調地面勤務，結果此舉引發工會不滿。

工會理事廖以勤8日表示，和平協議的前提是勞資雙方互信，若長榮資方堅持秋後算帳，可能面臨和平協議中止的後果。她補充，目前還未接到郭調離現職的消息，但長榮若堅持放消息、威權管理，等於是惡意挑起勞資對立，也會重創企業形象，盼長榮航空要思考長遠經營的重要性。

▲工會長榮分會幹部郭芷嫣。（圖／記者李毓康攝）

不料事隔短短一天，案情突然急轉直下。郭芷嫣9日凌晨透過工會發出聲明，承認「entree要被加料的人」是她親口所說。不過，她也還原前後對話脈絡，指當時有人在問誰的發文很偏激，她才回答是「entree要被加料的人」，但這只是玩笑話，並非真的要給機長加料，也沒有霸凌意圖。

郭芷嫣強調，公司現在各部門對立仇視狀況嚴重，她也希望公司可以制止，所以對話過程中都是鼓勵組員善用「反霸凌」信箱，「不是要鼓勵組員當鬥雞」。在這種氛圍下有各種情緒過激的不當發言，非她本意，在此特別致歉。

桃園市空服員職業工會9日未多作回應，認為工會與郭姓幹部回應已在網路上可供參考，另外現在網路上有非常多冒用暱稱、圖像之發言，已經造成嚴重的誤會與撕裂，工會已與郭姓幹部求證，本人並無霸凌意圖，也未回公司上班，所謂霸凌一事根本並未發生，子虛烏有。

▲郭芷嫣被逼幫如廁的外籍旅客擦屁股，今年1月召開記者會聲淚俱下。（圖／記者周書羽攝）

據了解，長榮空服員郭芷嫣今年1月幫外籍旅客擦臀，一度聲淚俱下召開記者會，強調身心受創，讓外界心疼不已。這次長榮罷工，郭芷嫣作為工會幹部表現亮眼，不時精神喊話，帶領罷工空服員奮戰到底，不料後續竟捲入對話外流風波，引發外界熱議。

桃園市警局蘆竹分局9日表示，長榮航空8日晚間完成報案手續後，警方隨即著手調查，但9日下午4點30分傳喚郭芷嫣到案說明，郭卻突然致電稱「精神狀況不好」取消筆錄，希望改天再約，警方將持續釐清。

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