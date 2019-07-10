定時氣炸鍋！她耍廢等菜熟　10分後「炸出乾燥花」傻眼：連狗都不吃

▲原PO炸出一盤「乾燥花」，真的氣炸XD。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

近年來在煮夫煮婦間很流行的「氣炸鍋」，標榜不需大量油脂也能煮出和傳統炸法一樣好吃的菜餚，不僅健康又方便操作，不必把自己搞得油膩膩的很狼狽。一名女網友日前就利用氣炸鍋煮花椰菜，但由於細節設定不當，結果竟產出一盤「乾燥花」，讓她苦笑說吃起來有「大人的苦味」，連不挑食的寵物也不買單。

一名女網友在臉書「爆怨公社」中分享她使用氣炸鍋的心得，她表示近年來很流行氣炸鍋，自己也買了一台來用；原本她滿心歡喜、按了定時後就到客廳悠哉看電視等成品；沒想到10分鐘後，花椰菜的頂端全部都燒焦，一片焦黃的乾癟模樣讓她戲稱煮出了「乾燥花」。

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原PO表示，自己嘗了一口後發現花椰菜超級苦，捏了一小根拿給寵物狗吃，一向不挑食的狗狗竟也避之唯恐不及，一點都不給面子。

▲▼連狗狗都不肯賞臉（上）、其他網友炸出的「雜草」（下） 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網友們看到圖片都笑了，還有人貼出自己炸九層塔變「雜草」的慘況，紛紛提醒她要記得均勻噴上油才不會這麼乾，或者是溫度不要調太高、烹煮時間也可以縮短一些，「外鍋可以放一些水」、「噴油或拌一點油後用烘培紙包起來」。

其他人則是換個角度，把歪腦筋動到真正的乾燥花上，「同理可以處理乾燥花嗎XD」、「找到可以快速做出乾燥花的方法了」、「菜乾也不錯啊！當零食吃」，也有過來人建議用電鍋蒸一樣很方便又不狼狽，再淋上喜歡的醬料就很美味了。

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