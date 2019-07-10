她傳「手頭有點緊」照求金援！爸爸「神回13字」秒殺　萬人朝聖笑翻

▲女網友向爸爸說「手頭有點緊」，結果竟被13字回堵。（圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／綜合報導

「最怕朋友突然的關心」是知名天團「五月天」的《突然好想你》鐘的經典歌詞，主要說明平時不太聯繫的人找上門，若非大好便是大壞。一名女網友傳了張「手頭有點緊」的照片給爸爸求援，竟被對方神回13個字，讓網友全都笑翻，「這爸爸太幽默了」。

該名女網友在臉書社團「爆怨公社二館」PO出一張對話截圖；照片中顯示，原PO將手用髮箍之類的小東西纏起，詢問爸爸說「看出什麼了嗎」，對方則滿頭問號回「看沒」。

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▲原PO的爸爸神回13字，讓網友全都笑翻。（圖／翻攝爆廢公社二館）



此時，原PO進一步解釋，這張照片的意思是「手頭有點緊」，而爸爸也迅速反應，直回「沒事不要賴」、「不要說那些傷害父女感情的話」，該文PO出不到24小時，迅速累積1萬4000多名網友按讚留言。

網友紛紛笑說，「爸爸真的很在乎父女感情」、「笑死，神提問，神回覆」、「厲害的爸爸神回覆」、「我爸都跟我說：說到錢我倆沒有明天」、「果然是親爸」、「一定要讓我家孩子看到這篇」；另外，原PO也解釋，她只是單純想看爸爸的反應，並非真的手頭緊想討錢。

▼網友大讚原PO爸爸很重視父女感情。（圖／翻攝爆廢公社二館）

