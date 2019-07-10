買28入可頌！人妻估吃2天…起床秒呆　4寶一早狂掃「30分嗑26個」險完食

▲這……昨晚不是還滿滿的嗎？（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

「老公昨深夜下班回來，買了一盒可頌要給小孩吃」，一名人妻貼文，她當時看了一下整盒麵包足足有28個，心想應該可以讓4個小孩吃2天。隔天小孩7點起床，她半個小時後走出房間，到餐桌旁一看，當場傻眼，因為塑膠盒裡被吃剩2個+1口可頌，讓她哭笑不得。其他網友紛紛笑噴，「這家人的戰鬥力也太強。」

這位媽咪在臉書《爆怨公社》貼出照片，只見人夫買的是某知名美式賣場的法國迷你可頌，28入的價格為198元，原本她還心想，應該可以吃個2天。沒想到小孩一大早7點起床，她只不過賴床到7點半，起來後走到餐桌一看，28個可頌只剩下2個完整、加上1個麵包塊。

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她忍不住問小孩，「老三說她只吃2個，圖中最右邊的是1歲老四吃剩的，其他都是老大、老二吃光」，算一算數量，老大和老二共吃了23個、等於一個人就嗑掉12個左右，老三則是2個，老么吃了1個剩1口。看到這個結果，讓人妻哭笑不得，「我看以後一人一條吐司比較省，也可以吃久一點」，還標註「#老公賺錢辛苦了」。

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▲人妻一早起床看，發現28個可頌只剩2個+1口。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到貼文後，就有網友說，「那軟軟的很快就吃光」，建議原PO去買一種不包餡的小餐包，「30多顆賣90元，結果我買來1個月發現吃不完丟了，你去買我推薦這種，會很省錢。」原PO則回，隔天她有叫老公買網友說的這種餐包，結果是撐了2餐。

原PO也在留言處透露3寶的食性，「我家3個會吃的東西都不同，老大是麵包類，老二老三是飯類，都很會吃，他爸爸說我看要多賺一點才能負擔他們的伙食費。」

超會吃的4寶讓其他人紛紛笑說，「小朋友還在長，OK的」、「可頌只是長得蓬鬆，吃起來實際蠻空虛的」、「小孩還知道要留兩顆給爸爸媽媽，真貼心」、「你們家人口數超適合好X多的啦」、「大概是『你吃2個、我要吃3個』的比賽方式吃到那麼多吧？」

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