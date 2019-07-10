野鴿排泄物轟炸里民不堪其擾　柯文哲笑：抓來做烤乳鴿

▲台北市信義區廣居里野鴿肆虐，排泄物已造成里民困擾。（圖／里長楊玉堂提供，下同）

記者陳家祥／台北報導

台北市各地都有野鴿問題，10日信義區里長座談會上又有里長對柯文哲抱怨擾民鴿子肆虐的問題，指鴿子帶來的糞便、寄生蟲等，已嚴重影響市民的日常生活及健康；儘管已有嘗試透過物理方式捕捉，但當地里長卻因此碰上動保人士的抗議。對此，柯文哲在會中笑回，可以中秋節時來做「烤乳鴿」，並要里長繼續抓鴿子。

柯文哲10日上午出席信義區里長座談，廣居里長楊玉堂表示，里內的海華社區因為地處隱密，常成為鴿子群聚、築巢的地點，也因此嚴重影響環境清潔與生活安寧。他表示，3個月以來已抓了30幾隻鴿子，交由動保處帶回，但鴿子繁殖數量太快，一胎生2隻，一年生7、8胎，根本抓不勝抓。

楊玉堂說，鴿子身上帶有寄生蟲，已經有里民一家三口因誤被叮咬，出現身體起紅疹、癢、發燒的狀況而就醫；此外，鴿子的糞便有一種黴菌，會產生腦膜炎，所以鴿子大便的問題很嚴重。

對此，台北市動保處動物救援隊長吳晉安受訪指出，目前動保處已有100多隻鴿子，「也不能放，放了就飛回去了」，坦言飼養鴿子壓力很大，鳥籠已是滿滿的鴿子。

吳晉安建議，里長可安裝防鳥刺，讓鴿子無法立足，或許能減少鴿子數，公寓或大廈民眾還是要取得共識。吳晉安強調，里長自行抓鴿子的行為本身並不違法，因動保法與野保法沒有規範，只有不人道的宰殺才有可能觸法。

吳晉安說，動保處依循的法律是「動保法」、「野保法」，但兩法都沒有針對餵食野鴿進行規範，因此若在街道餵食鴿子，僅能用廢棄物清理法處理；在公園餵食，則採用公園自治條例，裁罰與稽查都相當被動。他表示，動保處不能主張殺鴿，能做的就是向里長與民眾宣導，不要餵食鴿子及友善驅鴿。