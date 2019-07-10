吳蕚洋組白色聯盟　點名韓國瑜、柯文哲勿當政治跳蚤

▲韓國瑜、柯文哲。（圖／合成照）

政治中心／綜合報導

去年參選台北市長失利的吳蕚洋10日召開記者會，宣布政黨「白色聯盟」正式成立，不以執政為目的，永遠監督執政黨，同時也點名高雄市長韓國瑜與台北市長柯文哲「不要當政治跳蚤」。

吳蕚洋表示，政黨宗旨就是監督執政，讓選民在藍綠惡鬥間有新選擇，因此，黨徽也設計成上藍下綠的條紋，中間放上白色的「白色聯盟」4字，政黨不參加總統與地方首長選舉，只監督立委和縣市議會議員，要掃除「政治跳蚤」、「選舉販子」，若帶職參選須辭去現職，並按比例退還選舉補助款。

吳蕚洋提到，韓國瑜選總統讓許多人覺得被玩弄，能選上高雄市長是因為選民希望政見在任期內實現，結果做不到一年就跑去做另一件事（暗指選總統），就像合約沒完成就落跑；此外，也希望柯文哲不要伺機而動。

吳蕚洋還說，白色聯盟主張帶職參選須辭去現職，並按比例退還選舉補助款，「讓你想清楚再決定做這件事」，政治人物要做最好示範，要做就做到底，「從政者多如牛毛，但好名聲得來不易」。

▲吳蕚洋。（資料照／記者林敬旻攝）

白色聯盟新聞發言人林睿康表示，不設黨主席，由吳蕚洋擔任執行長，一切決策以9位委員組成的決策委員會決定，預估初步推出區域立委10席，未來會爭取不分區席次，但目前還沒人選。

吳蕚洋強調，政黨「不以執政為目標，永遠監督執政黨」，且都公開要柯文哲不要伺機而動，就代表跟「白色力量」沒有關係。

對於吳蕚洋成立白色聯盟，柯文哲9日受訪時強調，自己是記者問了才知道，也不會覺得「被吃豆腐」，「我們這也沒有申請專利」；至於吳蕚洋目標明年提名10席立委，他認為每個人可提出主張，看市場能不能接受。