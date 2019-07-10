　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

學童提未滿12歲兒童在場禁菸　陳時中允諾列入修法討論

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼林淑芬舉辦「小小公民國會體驗營」，邀請陳時中接受小立委質詢。（圖／記者林銘翰攝）

▲林淑芬舉辦「小小公民國會體驗營」，邀請陳時中接受小立委質詢。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委林淑芬10日舉辦「小小公民國會體驗營」，帶領30餘位新北市蘆洲、五股之國小學童赴立法院聽取簡報、了解議事流程，更邀請衛福部長陳時中親自至社福及衛環委員會進行報告，並接受小小立委們的「質詢」。會中有學童提議將《菸害防制法》第17條禁止於滿3歲兒童在場之室內場所吸菸的規定，年齡提高至12歲。對此，陳時中當場允諾，將請國健署研議將其列入修法上必要之討論。

會中小小立委們的質詢內容包羅萬象，包括目前棘手的登革熱議題、兒童含糖飲料問題、減少吸菸人口、傳染病防治、五股蘆洲興建大型醫院、WHA、公益彩券、長照ABC、健康存摺、流感疫苗、美國牛肉進口等等，還有學童當場問陳時中「你的月薪多少」？

▲▼林淑芬舉辦「小小公民國會體驗營」，邀請陳時中接受小立委質詢。（圖／記者林銘翰攝）

▲衛福部長陳時中接受小立委質詢。（圖／記者林銘翰攝）

其中有學童詢問陳時中，自己從小鼻子過敏，但常常遇到大人在旁邊抽煙，真的讓鼻子非常不舒服，而根據《菸害防制法》第17條規定，於孕婦或未滿3歲兒童在場之室內場所禁止吸菸，因此學童提議提高兒童年齡至未滿12歲，希望政府能夠對此開罰，實質落實菸害防制。

對此，陳時中表示「依照委員的親身經歷來質詢相關政策，非常具有參考價值」，表示會請國健署研議，將之列入修法上必要之討論。陳時中說，今天第一次注意到在小朋友旁邊抽煙，在一定年紀以上經過勸阻不聽是否應該開罰，還稱讚此名學童的建議非常好，當場允諾將請國健署再行研究。

林淑芬表示，國家政策其實都與兒童息息相關，但大人總先入為主的認為小孩子不懂而拒絕討論。因此，特別規劃國會體驗營活動，讓小小公民有問題可以大聲說，也讓行政官員直接面對小小公民，從兒童觀點檢視國家政策。

林淑芬指出，小小公民國會體驗營從2017年首度嘗試舉辦，本屆已是第三次舉辦，雖然小朋友一開始都會害羞緊張，但提問卻也有一定的深度，可以激盪出不同的火花，兒童也會更加理解政策規劃背後的考量。

ET快訊
王柏融撲接壓到右手提早退場！肩關節挫傷要休兵1個月
子彈沿頭盔內繞一圈！警圍捕陳宏宗「閃過死神」　防彈盔滿佈驚悚
中天播「小韓粉邊罵邊哭為什麼要罵韓國瑜」　再被罰60萬

關鍵字：陳時中,林淑芬,衛福部,吸菸,菸害防制法

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

軍公教明年加不加薪？政院人總開會無結論

AIT擔心傾中立場　韓國瑜：請仔細思考「我最愛台灣」

香蕉盤商剝削「查無不法」　黃國昌：陳吉仲、韓國瑜能接受嗎？

每日民調資料彌封放保險櫃　國民黨：15日全程直播公布結果

參訪陳定南紀念館　郭台銘：效法陳青天精神要「受人尊敬」

不只韓國瑜有「加分」　曾馨瑩：朋友說郭台銘有我才會「贏」

洪恒珠欲參選立委　新系議員質疑幫蘇嘉全、蘇震清爭不分區

政院火速澄清蘇貞昌丟筆片　卓榮泰：處理假訊息反映執政能量

親民黨助柯文哲參選2020？　朱立倫：他出來一定是第三名

立委布局拚月底完成！民進黨：基隆徵召蔡適應、新竹徵召鄭宏輝

比真人還真！「超寫實人體雕塑」難辨真假 民眾驚：太逼真

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

高雄「浮誇Ｘ痛風系」手抓海鮮桶！ 豪邁鋪整桌！還能吃到超大麵包蟹

BY2私下Battle畫面曝光　其他學員才看5秒：已經贏了！

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

林逸欣《離開地球表面》神改編　「鋼琴古箏小提琴狂換」超強！！

腦麻朋友吃力比出「加油手勢」 霸氣郭台銘秒哭...手帕猛擦淚

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：我們做了什麼

《朵拉與失落的黃金城》最新預告

挨批月租4萬爽住「神秘豪宅」　韓國瑜：歡迎來我家泡茶聊天

軍公教明年加不加薪？政院人總開會無結論

AIT擔心傾中立場　韓國瑜：請仔細思考「我最愛台灣」

香蕉盤商剝削「查無不法」　黃國昌：陳吉仲、韓國瑜能接受嗎？

每日民調資料彌封放保險櫃　國民黨：15日全程直播公布結果

參訪陳定南紀念館　郭台銘：效法陳青天精神要「受人尊敬」

不只韓國瑜有「加分」　曾馨瑩：朋友說郭台銘有我才會「贏」

洪恒珠欲參選立委　新系議員質疑幫蘇嘉全、蘇震清爭不分區

政院火速澄清蘇貞昌丟筆片　卓榮泰：處理假訊息反映執政能量

親民黨助柯文哲參選2020？　朱立倫：他出來一定是第三名

立委布局拚月底完成！民進黨：基隆徵召蔡適應、新竹徵召鄭宏輝

韓熱銷50萬件PUMA女性休閒服　在台開賣加碼多送一件CP值高

快訊／樓下就是瓦斯行！北市南港民宅3樓大火　警消佈水線搶救

遠雄白手套捲投資糾紛...坑1.3億無下文！資方討錢他反告恐嚇　結果出爐

金童加盟太陽盼重生　盧比歐：我將迎來生涯巔峰

rice dumplin的饒舌！洗腦粽子神曲唱給你聽

亮眼！台積電第2季營收突破2400億大關　超越財測高標

免費敬老眼鏡上路　林姿妙親臨關懷長者配鏡情形

中華電信499之亂！NCC罰款200萬變120萬

走路滑手機...她遭單車架絆倒「刺穿臉頰」　只差1cm就失明

軍公教明年加不加薪？政院人總開會無結論

電動機車消費者意見調查(限18歲以上)

根據經濟部工業局「電動機車產業網」資料顯示，過去五年消費者購買電動機車數量每年都呈現倍數成長，顯示一般民眾對於電動機車的接受度已大幅提高。那麼消費者對於電動機車的看法如何？《ETtoday 新聞..

政治熱門新聞

LAMIGO未談妥　郭台銘怒罵..

Lamigo賣5.88億差臨門..

洗車場韓粉老闆　擅拆客信件挨轟

中天播「小韓粉邊罵邊哭」再遭罰..

韓租屋處曝光！他回「僅休息睡覺..

郭台銘喊選情告急：民進黨惡意灌..

嗆去死！女韓粉道歉：被設計羞辱

周偉航：「非韓不投」準備擊潰韓..

父子都遇韓粉糾紛！受害車主老爸..

被嗆「不會下蛋老母雞」　黃光芹..

遭韓粉批韓黑　楊秋興：我句句實..

民調輸韓國瑜9%　郭台銘；我絕..

親民黨2020等柯文哲點頭？柯..

楊秋興批很噁心　韓回應：尊重

更多熱門

相關新聞

衛福部：預計7月底再增1、2細胞治療醫療院所

台灣醫療品質聞名全球，每年超過30萬人跨海來台求醫，而去年9月衛福部也優先鄰近國家開放《特管辦法》。醫事司司長石崇良指出，目前有26家醫療機構，預計7月底前會再通過1、2家；另外，衛福部也會架設一個專門網站，預計年底完成。

「開山里」烏龍警訊　陳時中致歉

旅遊回國　防曬美白產品限量帶入

衛福部反對加熱菸進口球踢財政部

一張圖看2019菸捐255億怎麼用

讀者迴響

發燒話題

世大運 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

情侶同天生！見爸媽才發現是「雙胞胎姊弟」男友悲痛自殺

高中妹加油站打工：你老婆呢？一周後接駕駛電話傻住

男友被鎖門外！她遭好友性侵哭：不要

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！走光舊照瘋傳

客才裝冷氣就罵不冷　家電商一看超傻眼

在姑姑床上嘿咻14歲表妹　高壯軍人大戰12次

快訊／嘉義警擊斃槍擊要犯

館長親口道歉吳宗憲！痛心認錯「我這種台灣賤畜」

警開6槍擊斃通緝犯不起訴　死者母哭訴

韓粉集體霸凌18歲妹！她淚打「805字」反擊

情侶對鏡拍照　爸放大驚見潤滑油

台南警開6槍擊斃通緝犯　符合用槍時機獲不起訴

老闆娘攔車理論　慘被貨車輾過身亡

泫雅素顏曝光「嘴唇腫2倍」韓網：超明顯

郭芷嫣遭停飛　工會：和平協議恐中止

更多

最夯影音

更多

比真人還真！「超寫實人體雕塑」難辨真假 民眾驚：太逼真

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

高雄「浮誇Ｘ痛風系」手抓海鮮桶！ 豪邁鋪整桌！還能吃到超大麵包蟹

BY2私下Battle畫面曝光　其他學員才看5秒：已經贏了！

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面