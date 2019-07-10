學童提未滿12歲兒童在場禁菸　陳時中允諾列入修法討論

▲林淑芬舉辦「小小公民國會體驗營」，邀請陳時中接受小立委質詢。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委林淑芬10日舉辦「小小公民國會體驗營」，帶領30餘位新北市蘆洲、五股之國小學童赴立法院聽取簡報、了解議事流程，更邀請衛福部長陳時中親自至社福及衛環委員會進行報告，並接受小小立委們的「質詢」。會中有學童提議將《菸害防制法》第17條禁止於滿3歲兒童在場之室內場所吸菸的規定，年齡提高至12歲。對此，陳時中當場允諾，將請國健署研議將其列入修法上必要之討論。

會中小小立委們的質詢內容包羅萬象，包括目前棘手的登革熱議題、兒童含糖飲料問題、減少吸菸人口、傳染病防治、五股蘆洲興建大型醫院、WHA、公益彩券、長照ABC、健康存摺、流感疫苗、美國牛肉進口等等，還有學童當場問陳時中「你的月薪多少」？

▲衛福部長陳時中接受小立委質詢。（圖／記者林銘翰攝）



其中有學童詢問陳時中，自己從小鼻子過敏，但常常遇到大人在旁邊抽煙，真的讓鼻子非常不舒服，而根據《菸害防制法》第17條規定，於孕婦或未滿3歲兒童在場之室內場所禁止吸菸，因此學童提議提高兒童年齡至未滿12歲，希望政府能夠對此開罰，實質落實菸害防制。

對此，陳時中表示「依照委員的親身經歷來質詢相關政策，非常具有參考價值」，表示會請國健署研議，將之列入修法上必要之討論。陳時中說，今天第一次注意到在小朋友旁邊抽煙，在一定年紀以上經過勸阻不聽是否應該開罰，還稱讚此名學童的建議非常好，當場允諾將請國健署再行研究。

林淑芬表示，國家政策其實都與兒童息息相關，但大人總先入為主的認為小孩子不懂而拒絕討論。因此，特別規劃國會體驗營活動，讓小小公民有問題可以大聲說，也讓行政官員直接面對小小公民，從兒童觀點檢視國家政策。

林淑芬指出，小小公民國會體驗營從2017年首度嘗試舉辦，本屆已是第三次舉辦，雖然小朋友一開始都會害羞緊張，但提問卻也有一定的深度，可以激盪出不同的火花，兒童也會更加理解政策規劃背後的考量。