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癮君子2019貢獻菸捐255億　一張圖看五大項目怎麼用...定點吸菸區網戰翻

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▲吸菸區▼ 。（資料照/ 張一中）

記者陳弘修／台北報導

針對便利店、咖啡店及騎樓全面禁菸，新北市從９月1日將開始加強稽查取締，台北市長柯文哲日前在市議會備詢時也表示會跟進。消息一出，民眾意見反應不一，有人樂觀其成表示支持，但也有吸菸族在網路上直指，抽菸的人也該有抽菸的人權，政府只禁不設吸菸區，可以學學人家日本嗎？

另外，還有網友批評，抽菸的人被政府徵收健康捐，每包抽好幾十元，用在老人長期照護...、菸捐到底用到哪裡去？要賣菸又要抽稅，最終禁菸，這樣叫政府？是不是要抽更多才能設置吸菸區？

至於支持禁菸的網友則留言表示，希望自己家樓下的騎樓也禁煙，每次有人抽煙整棟公寓都是煙味，也有人指出希望可以落實執法，因為每次等公車還是一直聞到煙味！

有關設置吸菸區，台北市議員高嘉瑜之前在質詢市長柯文哲時曾提到菸捐的收入與使用，她表示，日本是設有戶外吸菸區，台灣目前有收菸捐，但幾乎沒有打造這方面的設施，都在推動吸菸的人戒菸，「這種戶外吸菸區的設施是不是未來可以考慮？在推動禁菸的同時也能增加設置戶外吸菸區。」

▲▼網友回應新北市禁菸區新制。（圖／翻攝自ETtoday健康雲）

▲▼網友回應新北市禁菸區新制。（圖／翻攝自ETtoday健康雲）

台灣的菸捐目前一年到底有多少？都用在哪些地方？根據衛福部最新的菸捐金額資料，2018年的菸捐收入約新台幣281億元，其中，50%供全民健保的安全準備，24.2%用在罕見疾病等醫療費用、癌症防治、中央與地方菸害防制及衛生保健之用。

另外，11.8%供提升預防醫學與臨床醫學醫療品質、補助醫療資源缺乏地區及辦理生產事故救濟等之用，5%供補助經濟困難者之保險費；8%供中央與地方社會福利及長期照顧資源發展，換算成實際金額約為22.4億元，而這明確的規定也是網友提到菸捐被拿來用在長照的部分。最後剩下的1%，則供中央與地方私劣菸品查緝及防制逃漏之用。

根據衛福部資料顯示，2019年的菸捐推估將有新台幣255億元。依2010年至2017年成人吸菸人口線性趨勢與2018年實際菸捐收入數估算，2019年預計菸捐收益使用，衛福部也會按照過往會銜財政部發布的菸捐分配與運作辦法，運用在以下五個項目，包括：
一、50%供全民健保的安全準備及補助經濟困難者之保險費。（約149.98億元）
二、27.2%供罕見疾病等醫療費用、癌症防治、中央與地方菸害防制及衛生保健之用。（約69.3億元）
三、16.7%提升預防醫學與臨床醫學醫療品質、補助醫療資源缺乏地區及辦理生產事故救濟等之用。（約42.585億元）
四、5.1%供中央與地方社會福利及長期照顧資源發展之用。（約13億）
五、1%供中央與地方私劣菸品查緝及防制逃漏之用。（2.55億）

整理來看，若依2019年菸捐收入的五個運用分配項目，除非在中央與地方菸害防制及衛生保健這個細項有討論的空間，或各地方政府有自行的規劃，否則目前看不出運用菸捐設置吸菸區的可能。

▲▼2019菸捐推估收入255億元。（圖／記者李帛窈 整理製表）

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關鍵字：菸捐,禁菸,吸菸區,台北市, 新北市,衛福部,財政部

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