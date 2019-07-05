民眾買加熱菸被海關沒收赴立院陳情　衛福部反對進口把球踢給財政部

▲何志偉召開「抽菸不好！但戒不了菸怎麼辦？」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

自從全球第一大菸草商菲莫國際推出「IQOS加熱菸」後，立刻在全球掀起熱議，不少台灣的癮君子也跟進這股風潮。民進黨立委何志偉日前接獲民眾陳情，表示自己從國外攜帶自用的加熱菸品屢遭海關扣押，對此，他在5日表示海關在沒有法源依據下沒入民眾加熱式菸品，「於法是模糊的，於理是講不過去」，當場要求衛福部應於三個月內提出研議報告。

何志偉5日召開記者會，並邀請財政部與衛福部等相關單位代表出席。何志偉表示，抽菸雖然危害人體健康，但有些人因為生活習慣或工作壓力等原因一時戒不了菸，因此選擇用加熱菸、電子菸、尼古丁貼片等方法作為替代品，不僅較沒有菸味殘留，有毒、致癌物質也相對較少。

他質疑，已經有不少國人自行由海外取得加熱式菸品帶回國自用，甚至也已經主動申報海關，卻屢遭海關以不知何來的罪名扣押，民眾被逼得好像是要偷渡、做壞事一樣，完全不是法治國家該有的情形。

▲民進黨立委何志偉。（圖／何志偉辦公室提供）



對此，財政部關務署簡任稽核陳泰明表示，旅客入境若沒有申報管制物品而走綠線檯，海關依照《海關緝私條例》第39條規定原則上可以沒入這些貨物先予以扣留，「海關不是沒有法源依據來扣押」，海關如果有做錯的地方一定回去檢討，還給當事人公道。

陳泰明也說，海關扣押加熱式菸品，後續會依照《海關緝私條例》第17條與《行政罰法》第41條扣押後再進行行政調查，行政調查還要待國健署以及國庫署對產品屬性認定後，海關才可以放行。他補充，基本上海關職司邊境管制，對於通商口岸、國際機場、港口進出貨物的檢查，相關管制都是按照主觀機關給予的法令規章執行。

衛福部國健署菸害防制組科長柯睿期則說，加熱式菸品目前國際上並沒有標準的檢驗方式，對於毒性資料也不明，在很多報告中也指出其中仍有些毒性物質會釋出，對使用者來說與一般菸品一樣含有毒性致癌物在裡面，並不是減害的商品。

柯睿期表示，衛福部基於防治兒童同及青少年的健康，反對加熱式菸品輸入進口台灣，尤其從美國的報告中可以看出加熱式菸品對兒童及青少年都深具吸引力，後續還會跟財政部做跨部會的會議協商，再行針對國際趨勢與研究報告了解此商品的屬性。

對此，何志偉也表示，美國FDA早已進行完整科學檢驗，在今年5月1日宣布允許加熱菸在美國上市銷售，還發出聲明表示「加熱菸產出的有毒物(toxins)是比燃燒式香菸更低或更少」，因此合於保障公共健康的目標，且報告也指出只有「相當少的非吸菸者會透過加熱菸開始吸菸，包括青少年」，衛福部卻一直以假設的理由來虛應，財政部又違法扣押民眾財產，兩部會互相推諉互踢皮球，導致民眾無從爭取合法權益。

何志偉當場也要求衛福部至少應於三個月內，就加熱式菸品與法令給予明確定義，否則徒增關務署在第一線不好執行，應該確認美國FDA的報告中寫了些什麼東西，保障台灣吸煙者的權益，以及對周遭的影響降到最低。

但柯睿期的回應則轉到了戒菸上，他表示，民眾若無法戒菸還是要求助於專業醫師，而不是求助於朋友所介紹的新興菸品，衛福部還會持續搜集國際報告研究與趨勢，希望能盡量在委員要求的期限內完成，不過衛福部還是基於維護國民健康與保護兒童及青少年的立場，反對加熱式菸品輸入進口台灣。他並補充，現在國人吸菸率都有在逐年下降，無菸國家是衛福部追求的目標。

何志偉強調，吸菸雖有害健康，但大部分吸煙者只是自己抽菸，並不希望影響周遭的人，所以才需要有新的選擇，政府不應一昧扼殺讓吸菸者別無選擇，強調「這群人不是做什麼傷天害理的事情」，因此要求衛福部應於三個月內提出研議作法。

不過，柯睿期仍重申，衛福部還是反對加熱式菸品的進口，後續還要詢問主管機關，目前還不是可以合法進口的商品，禁止製造輸入，還是希望大家都不要抽煙，法令部分還須經過與財政部進一步討論後才能定案。

▼何志偉召開「抽菸不好！但戒不了菸怎麼辦？」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



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