「開山里」烏龍警訊誤發全國　陳時中致歉：已進行系統除錯

▲林淑芬舉辦「小小公民國會體驗營」，邀請陳時中接受小立委質詢。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

疾病管制署9日針對台南市中西區開山里發布登革熱警訊，因為系統設定錯誤問題，讓全國民眾都收到簡訊，而「開山里」也成為熱搜關鍵字。事後疾管署除致歉外，也承諾在系統除錯未完成前，將不再發送細胞廣播警訊。對此，衛福部長陳時中10日也表達歉意，表示已請相關單位嚴加檢討，現在也正在進行系統除錯。

民進黨立委林淑芬10舉辦「小小公民國會體驗營」，帶領30餘位新北市蘆洲、五股之國小學童赴立法院聽取簡報、了解議事流程，更邀請陳時中親自至社福及衛環委員會進行報告，並接受小小立委們的「質詢」。

會中也有多位學童關心近來棘手的登革熱疫情，林淑芬也打趣問陳時中到底「開山里」在哪裡？陳時中表示，昨天是為了提醒大家注意登革熱疫情，並指出開山里是位於台南市中西區，延平郡王祠的旁邊，「我要跟社會表達我的歉意」。

陳時中也解釋，原本是要提醒位在開山里定定點300公尺範圍內的居民這億疫情，不過新系統要傳送給NCC時發生跳換，誤傳到300公里範圍內之區域居民，使系統輸入區域範圍由「公尺」變成「公里」，他已請相關單位嚴加檢討，現在也正在進行系統除錯，因此代表衛福部向社會表達歉意。