



▲范可欽。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選參選人郭台銘日前拋出，花新台幣100億元成立專責的保險公司，讓117萬名身心障礙者可以保險的主張，9日再召開身障保險社會福利記者會，強調「這不是生意，是社會正義」。針對郭台銘的主張，知名身障導演范可欽在臉書上感動提到，「終於有人注意到這個議題了！」

郭台銘日前在臉書上表示，台灣有117萬名身心障礙者，除了全民健保之外，不能保其他險，「117萬人，就是117萬個家庭，佔了台灣8分之1。這不只是單純的保險問題！而是對身障者的人權歧視！」過去政府沒有做的，就讓他做，他會用100億成立專責的保險公司，以團保為基礎，「這不是生意，是社會正義！」





▲國民黨總統初選參選人郭台銘身障保險社會福利記者會。（圖／記者季相儒攝）

針對郭台銘要花100億元成立專責的保險公司，范可欽說，「因為坐輪椅，我不能保壽險意外險和醫療險，上次我車禍住院27天，一毛錢保險都沒有，終於有人注意到這個議題了。」他去年12月13日搭乘公車時，因為剎車造成輪椅翻覆，送至三軍總醫院檢查後，發現摔斷了3根肋骨，且還有血胸的問題，2天後進行肋骨固定手術後，又因為同月22日二度血胸發燒、肺部感染並且再度昏迷，最終住院27天才出院。

對於范可欽的貼文，網友們在底下留言稱，「郭董真的懂！」、「用心的候選人」、「社會疏忽了這個重要事情，也心痛歷任執政者的不作為，應該呼籲所有参選者為這個議題表示支持及落實」。不過也有人批評，「真好騙」、「空頭支票」、「騙選票吧！」