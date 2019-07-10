幼兒政策　朱立倫：0至6歲「大家養」他行之有年

▲前新北市長朱立倫，在高思博陪同下，7月10日中午拜訪台南市家長聯合會。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

前新北市長朱立倫7月10日安排台南市參訪行程，他在拜訪台南市家長聯合會時指出，他對於國民黨內同志都是相互鼓勵，但是政策不同，不管是郭台銘提出的0-6歲國家養，或是韓國瑜提出的65歲以上國家養，他都有不同的意見，他在擔任地方首長就是主張「大家養」，尤其對於0-6歲大家養已經做了很多年。

朱立倫指出，有錢應該自己養，中所得儘量推公托公幼，不足的部分，由私托私幼以加盟的方式，最後對於低所得才讓國家養，這才符合公平正義，沒有牽扯到任何結盟與個人。有人利用放話污衊朱立倫，他還是希望國民黨要推出最好的政見與最好的候選人。

朱立倫推「團結卡」，是否團結在民調公布的那一刻要開始？朱立倫則回應稱，團結卡就是「團結卡好」，一定要團結在一起，朱立倫一定是最大公約數，一定是團結的最大力量，現在大家不要太針鋒相對，政策可以討論，但個人不要相互對立，大家都是隊友不是對手，7月15日大家都要團結整合在一起。

對民調開始前，韓國瑜有一系列造勢，郭台銘也有一系列廣告，朱立倫則說他沒有大造勢，也沒有大灑幣，也沒有鋪天蓋地廣告，就是認真勤跑基層，提出好政見；聲量方面，朱立倫的負評最少，所以不能只看聲量本身，而是要看正平與負評各是多少。

對外界傳聞，民調後郭、韓兩人都不認輸，可能脫黨參選？朱立倫對此強調堅定相信這樣的事情不會發生，也不可以發生，不管有沒有簽署公約，都要遵照遊戲規則，遵照運動家的精神。過程中全力以赴，但不要對打。不管簽不簽署公約，都要遵守遊戲規則。

據了解，朱立倫在高思博陪同下，7月10日中午拜訪位於台南市安平區國平路的台南市家長聯合會，下午在安平區延平街安平貴記美食文化館，與安平商圈業主座談，並前往安平大廟觀音亭參拜祈福，及接受勝利之聲、嘉南電台專訪，及拜訪台南市商會。