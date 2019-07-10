中美貿易代表「G20後首次」熱線談話　計畫新一輪面對面磋商

▲中美貿易代表9日進行通話。（圖／路透社）

記者朱世凱／綜合報導

白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）昨（9 ）日 表示，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）在當天與中國副總理劉鶴、商務部部長鍾山熱線談話，針對解決中美貿易糾紛繼續進行談判，並計畫新一輪面對面會談。

綜合陸媒報導，雖然此次的談話內容並未公開，不過這是自大阪G20峰會中美兩國元首同意重啟貿易談判以來，兩國首次官方接觸。庫德洛透露，「美中會談具有建設性，雙方也正商討展開一場面對面會談，這是一件好事，但目前還沒有任何詳細細節。」

庫德洛也說，美國在中國的知識產權「盜竊」等方面仍然不夠滿意，「我們的團隊一次又一次地要求改變中國的法律，並在這一點上不斷進行抵制；不過中國似乎認為，國家安全委員會或政治局能頒布相關規定就足夠了，這不會是我們要的。」

▼白宮經濟顧問庫德洛。（圖／路透）

他接著表示，「到了現在都還沒有一種方法，能夠實現難以協調的貿易協議；雖然兩國談判在去年已有少許進展，不過現在卻停滯不前，我希望我們能夠繼續前進。」

庫德洛還重申美國總統川普的期望，那就是在談判恢復期間，中國能開始大量購買美國農產品。據悉，川普上個月同意不再對中國加徵任何新關稅，並願意重啟談判。庫德洛對此表示，「我們希望中國國家主席習近平在談判進行期間，能夠立即、迅速地就農業採購問題採取行動，這非常重要。」

不過有消息人士指出，中方目前並未做出立即購買農產品的承諾，同意重啟貿易談判以來的這10幾天裡，也沒有相關銷售的報導。「雖然談判繼續進行，但尚不清楚雙方分歧是否已經縮小。」