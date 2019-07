情侶對鏡拍照…爸放大驚見「橘罐油」抖出女兒暗黑面　她羞認

▲看起來相當正常的情侶照,老爸卻因此發現女兒私下的一面。(圖/翻攝自推特/@_k3lsxo,下同)



國際中心/綜合報導

英國22歲女子凱爾西(Kelsey)日前與男友艾略特(Elliot)對著鏡子拍照,她把照片傳給爸媽,怎料卻意外抖出害羞秘密。她的爸爸當時放大相片,接著淡淡回一句,「照片很可愛,杜蕾斯(durex)瓶子也是。」這個反應讓凱爾西相當尷尬,她聲稱下次發送照片前一定會先檢查。

《每日郵報》報導,凱爾西當時穿著白色上衣與藍裙,甜蜜牽著男友的手,拿起手機對著鏡子拍照,桌上的物品也一覽無遺,接著她透過通訊軟體WhatsApp傳送相片給母親。她沒想到,爸爸的反應會讓她瞬間臉紅。

▲老爸馬上注意到橘色罐子,還放大檢視。



眼尖的父親也查看這對情侶照片,不過他卻發現相片左下方有著橘色罐子,原來那是杜蕾斯潤滑劑。起初,凱爾西還試圖謊稱那罐物品是膝蓋乳霜,沒想到馬上被母親戳破,因為爸爸已經放大相片確認了。

▲凱爾西起初還想騙過母親。

凱爾西事後將這段經歷分享至推特並寫道,「老爸抱歉,我下次不會在慌亂中傳送更多我去旅遊的相片。」她補充,男友非常羞愧。對此,網友則紛紛笑翻留言,「看來你們不能從假期回家了」、「她現在應該知道,有女兒的爸爸就像聯邦調查局(FBI)」、「我猜她老爸也用同款產品」。

sorry dad. Will not be sending more holiday pics in a hurry x pic.twitter.com/pkdXa99znR