情侶對鏡拍照…爸放大驚見「橘罐油」抖出女兒暗黑面　她羞認

▲看起來相當正常的情侶照，老爸卻因此發現女兒私下的一面。（圖／翻攝自推特／@_k3lsxo，下同）



國際中心／綜合報導

英國22歲女子凱爾西（Kelsey）日前與男友艾略特（Elliot）對著鏡子拍照，她把照片傳給爸媽，怎料卻意外抖出害羞秘密。她的爸爸當時放大相片，接著淡淡回一句，「照片很可愛，杜蕾斯（durex）瓶子也是。」這個反應讓凱爾西相當尷尬，她聲稱下次發送照片前一定會先檢查。

《每日郵報》報導，凱爾西當時穿著白色上衣與藍裙，甜蜜牽著男友的手，拿起手機對著鏡子拍照，桌上的物品也一覽無遺，接著她透過通訊軟體WhatsApp傳送相片給母親。她沒想到，爸爸的反應會讓她瞬間臉紅。

▲老爸馬上注意到橘色罐子，還放大檢視。



眼尖的父親也查看這對情侶照片，不過他卻發現相片左下方有著橘色罐子，原來那是杜蕾斯潤滑劑。起初，凱爾西還試圖謊稱那罐物品是膝蓋乳霜，沒想到馬上被母親戳破，因為爸爸已經放大相片確認了。

▲凱爾西起初還想騙過母親。

凱爾西事後將這段經歷分享至推特並寫道，「老爸抱歉，我下次不會在慌亂中傳送更多我去旅遊的相片。」她補充，男友非常羞愧。對此，網友則紛紛笑翻留言，「看來你們不能從假期回家了」、「她現在應該知道，有女兒的爸爸就像聯邦調查局（FBI）」、「我猜她老爸也用同款產品」。